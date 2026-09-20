Украинский фигурист Егор Курцев завоевал «серебро» на этапе юниорского Гран-при в Анкаре
Киев • УНН
Украинец набрал 201,95 балла и занял второе место в Анкаре. Это его первая медаль на юниорском Гран-при за карьеру.
Украинский фигурист Егор Курцев занял второе место на этапе юниорской серии Гран-при ISU по фигурному катанию, который проходит в столице Турции. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.
В столице Турции Анкаре завершился юниорский этап Гран-при по фигурному катанию. Для украинского фигуриста Егора Курцева эти соревнования стали первым международным стартом нового соревновательного сезона
По итогам короткой и произвольной программ украинец занял второе место в мужском одиночном катании, набрав 201,95 балла и уступив представителю Японии Дайе Эбихаре, - говорится в сообщении.
В короткой программе Егор исполнил программу прошлого сезона и получил 71,00 балла. Это новый личный рекорд украинца — предыдущий лучший результат составлял 70,05 балла, который он показал на чемпионате мира среди юниоров-2026.
В произвольной программе Егор представил новую постановку и получил за нее 130,95 балла.
Отмечается, что для Егора Курцева это первая медаль в карьере на этапах юниорского Гран-при. Кроме того, это первая за семь лет награда Украины в мужском одиночном катании на юниорском Гран-при — после "бронзы" Ивана Шмуратко на этапе в Энье в 2019 году.
Дополнение
На XVII зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале Бакуриани-2025 Егор Курцев завоевал золотую медаль.
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