Зеленский учредил ежегодный Кубок Президента Украины по рукопашному бою
Киев • УНН
Турнир в Ивано-Франковской области объединил 127 спортсменов из 11 учреждений. Впервые соревновались ветераны и раненые воины.
Владимир Зеленский подписал указ об учреждении ежегодного турнира "Кубок Президента Украины по рукопашному бою". Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.
Детали
Отмечается, что Зеленский в Ивано-Франковской области посетил финал турнира, в котором соревновались представители Службы безопасности Президента, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Государственной пограничной службы и Государственного бюро расследований в семи весовых категориях в разделе "Полный контакт".
Это важный турнир, важный вид спорта, который совершенствует качества всех, кто стоит на защите Украины, нашего государства, наших людей, безусловно, на защите нашей свободы, наших ценностей. Независимо от результатов этого года все вы, безусловно, победители — победители по духу и по вашим делам, ведь много лет и много дней подряд на своей службе и своей службой Украине вы побеждаете страх, боль, побеждаете войну и смерть
Указывается, что всего мероприятие объединило 127 спортсменов из одиннадцати институций, которые соревновались в нескольких разделах: "Полный контакт", "Демонстрация техники самообороны" и "Адаптивный спорт".
Это военные формирования, правоохранительные органы и спасательные службы. В этом году впервые состоялись соревнования и по адаптивному рукопашному бою среди ветеранов и воинов, получивших ранения, защищая Украину от российской агрессии
Напомним
Сборная Украины по рукопашному бою завоевала первое командное место на Всемирных спортивных играх CSIT 2025 в Греции. Украинцы завоевали 48 медалей, из которых 13 золотых.
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