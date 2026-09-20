Зеленский учредил ежегодный Кубок Президента Украины по рукопашному бою

Владимир Зеленский подписал указ об учреждении ежегодного турнира "Кубок Президента Украины по рукопашному бою". Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Отмечается, что Зеленский в Ивано-Франковской области посетил финал турнира, в котором соревновались представители Службы безопасности Президента, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Государственной пограничной службы и Государственного бюро расследований в семи весовых категориях в разделе "Полный контакт".

Это важный турнир, важный вид спорта, который совершенствует качества всех, кто стоит на защите Украины, нашего государства, наших людей, безусловно, на защите нашей свободы, наших ценностей. Независимо от результатов этого года все вы, безусловно, победители — победители по духу и по вашим делам, ведь много лет и много дней подряд на своей службе и своей службой Украине вы побеждаете страх, боль, побеждаете войну и смерть