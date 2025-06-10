Україна виборола перше командне місце з рукопашного бою на Всесвітніх спортивних іграх CSIT

Збірна України з рукопашного бою здобула перше командне місце на Всесвітніх спортивних іграх CSIT-2025, які відбулися у грецькому місті Лутракі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Українські спортсмени вибороли загалом 48 медалей: 13 золотих, 23 срібні, 12 бронзових.

Золоті медалі здобули:

Повний контакт:

Луцків Назар (70 кг);

Гусейнов Мурад (75 кг);

Кисилиця Олександр (80 кг);

Павлюк Лілія (+75 кг);

Васильєва Катерина (+65 кг)

Легкий контакт:

Михник Віталій (+90 кг);

Скидан Дмитро (60 кг);

Кулик Святослав (65 кг);

Гончаренко Артем (70 кг);

Сокур Макар (75 кг);

Глазов Станіслав (80 кг);

Хотінь Євгеній (90 кг);

Михник Валентина (65 кг)

Як зазначили у Мінмолодьспорту, змагання у Лутракі стали вагомим етапом міжнародного спортивного календаря України, вкотре продемонструвавши високий рівень підготовки вітчизняних спортсменів.