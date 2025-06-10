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Україна виборола перше командне місце з рукопашного бою на Всесвітніх спортивних іграх CSIT

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Збірна України з рукопашного бою виборола перше командне місце на Всесвітніх спортивних іграх CSIT 2025 у Греції. Українці здобули 48 медалей, з яких 13 золотих.

Україна виборола перше командне місце з рукопашного бою на Всесвітніх спортивних іграх CSIT

Збірна України з рукопашного бою здобула перше командне місце на Всесвітніх спортивних іграх CSIT-2025, які відбулися у грецькому місті Лутракі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Українські спортсмени вибороли загалом 48 медалей: 13 золотих, 23 срібні, 12 бронзових.

Золоті медалі здобули:

Повний контакт:

  • Луцків Назар (70 кг);
    • Гусейнов Мурад (75 кг);
      • Кисилиця Олександр (80 кг);
        • Павлюк Лілія (+75 кг);
          • Васильєва Катерина (+65 кг)

            Легкий контакт:

            • Михник Віталій (+90 кг);
              • Скидан Дмитро (60 кг);
                • Кулик Святослав (65 кг);
                  • Гончаренко Артем (70 кг);
                    • Сокур Макар (75 кг);
                      • Глазов Станіслав (80 кг);
                        • Хотінь Євгеній (90 кг);
                          • Михник Валентина (65 кг)

                            Як зазначили у Мінмолодьспорту, змагання у Лутракі стали вагомим етапом міжнародного спортивного календаря України, вкотре продемонструвавши високий рівень підготовки вітчизняних спортсменів.

                            Андрій Кулик

                            Андрій Кулик

                            Спорт
                            Греція
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                            Gas TTF
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