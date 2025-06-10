Україна виборола перше командне місце з рукопашного бою на Всесвітніх спортивних іграх CSIT
Київ • УНН
Збірна України з рукопашного бою виборола перше командне місце на Всесвітніх спортивних іграх CSIT 2025 у Греції. Українці здобули 48 медалей, з яких 13 золотих.
Збірна України з рукопашного бою здобула перше командне місце на Всесвітніх спортивних іграх CSIT-2025, які відбулися у грецькому місті Лутракі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
Українські спортсмени вибороли загалом 48 медалей: 13 золотих, 23 срібні, 12 бронзових.
Золоті медалі здобули:
Повний контакт:
- Луцків Назар (70 кг);
- Гусейнов Мурад (75 кг);
- Кисилиця Олександр (80 кг);
- Павлюк Лілія (+75 кг);
- Васильєва Катерина (+65 кг)
Легкий контакт:
- Михник Віталій (+90 кг);
- Скидан Дмитро (60 кг);
- Кулик Святослав (65 кг);
- Гончаренко Артем (70 кг);
- Сокур Макар (75 кг);
- Глазов Станіслав (80 кг);
- Хотінь Євгеній (90 кг);
- Михник Валентина (65 кг)
Як зазначили у Мінмолодьспорту, змагання у Лутракі стали вагомим етапом міжнародного спортивного календаря України, вкотре продемонструвавши високий рівень підготовки вітчизняних спортсменів.