Украина завоевала первое командное место по рукопашному бою на Всемирных спортивных играх CSIT
Киев • УНН
Сборная Украины по рукопашному бою завоевала первое командное место на Всемирных спортивных играх CSIT 2025 в Греции. Украинцы завоевали 48 медалей, из которых 13 золотых.
Сборная Украины по рукопашному бою завоевала первое командное место на Всемирных спортивных играх CSIT-2025, которые прошли в греческом городе Лутраки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Украинские спортсмены завоевали в общей сложности 48 медалей: 13 золотых, 23 серебряные, 12 бронзовых.
Золотые медали завоевали:
Полный контакт:
- Луцкив Назар (70 кг);
- Гусейнов Мурад (75 кг);
- Кисилица Александр (80 кг);
- Павлюк Лилия (+75 кг);
- Васильева Екатерина (+65 кг)
Легкий контакт:
- Михник Виталий (+90 кг);
- Скидан Дмитрий (60 кг);
- Кулик Святослав (65 кг);
- Гончаренко Артем (70 кг);
- Сокур Макар (75 кг);
- Глазов Станислав (80 кг);
- Хотынь Евгений (90 кг);
- Михник Валентина (65 кг)
Как отметили в Минмолодежьспорта, соревнования в Лутраки стали весомым этапом международного спортивного календаря Украины, в очередной раз продемонстрировав высокий уровень подготовки отечественных спортсменов.