Украина завоевала первое командное место по рукопашному бою на Всемирных спортивных играх CSIT

Сборная Украины по рукопашному бою завоевала первое командное место на Всемирных спортивных играх CSIT-2025, которые прошли в греческом городе Лутраки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

Украинские спортсмены завоевали в общей сложности 48 медалей: 13 золотых, 23 серебряные, 12 бронзовых.

Золотые медали завоевали:

Полный контакт:

Луцкив Назар (70 кг);

Гусейнов Мурад (75 кг);

Кисилица Александр (80 кг);

Павлюк Лилия (+75 кг);

Васильева Екатерина (+65 кг)

Легкий контакт:

Михник Виталий (+90 кг);

Скидан Дмитрий (60 кг);

Кулик Святослав (65 кг);

Гончаренко Артем (70 кг);

Сокур Макар (75 кг);

Глазов Станислав (80 кг);

Хотынь Евгений (90 кг);

Михник Валентина (65 кг)

Как отметили в Минмолодежьспорта, соревнования в Лутраки стали весомым этапом международного спортивного календаря Украины, в очередной раз продемонстрировав высокий уровень подготовки отечественных спортсменов.