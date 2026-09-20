Сибига по пути на Генеральную ассамблею ООН посетил Исландию: готовится сотрудничество в сфере дронов
Киев • УНН
Андрей Сибига и Торгердур Катрин Гуннарсдоттир согласовали позиции по международным вопросам. Стороны готовят соглашение о сотрудничестве в сфере дронов.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой МИД Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. Об этом информирует УНН сообщение украинского внешнеполитического ведомства.
Детали
Отмечается, что это был первый двусторонний визит Сибиги в Исландию "по пути на неделю заседаний высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН".
Проинформировал ее о ситуации в Украине, непрекращающемся терроре россии, блокаде в Черном море, а также о наших текущих усилиях по достижению мира
Указывается, что стороны договорились ускорить подготовку к подписанию соглашения о сотрудничестве в сфере беспилотников между Украиной и Исландией. Сибига подчеркнул, что Украина готова поделиться своим уникальным опытом в защите критической инфраструктуры.
Накануне недели высокого уровня ГА ООН стороны согласовали позиции по наиболее актуальным международным вопросам, уделив особое внимание дестабилизирующим действиям России в Европе и путям противодействия им. Также министры иностранных дел обсудили пути углубления практического сотрудничества между Украиной и Объединенными экспедиционными силами, а также энергетическую устойчивость Украины накануне зимы. Андрей Сибига поблагодарил Исландию за готовность продолжать оказывать жизненно важную поддержку Украине, а также за последовательную поддержку Украины со стороны Исландии
Напомним
Ранее в этом месяце Президент Украины Владимир Зеленский по пути в Канаду провел встречу с министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. Стороны обсудили подготовку Украины к зиме, защиту энергетики и усиление противовоздушной обороны.
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