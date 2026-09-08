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МИД Исландии вызвал посла США из-за карты Трампа с американским флагом над страной

Киев • УНН

 • 948 просмотра

МИД Исландии назвал неуместной карту Трампа с американским флагом над Исландией и вызвал посла США. Публикация появилась на фоне внимания к Гренландии.

МИД Исландии вызвал посла США из-за карты Трампа с американским флагом над страной

Министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир вызвала посла США в Исландии Билли Лонга на встречу после того, как сегодня президент США Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях изображение. Об этом сообщает RUV, пишет УНН.

Во время встречи была четко высказана позиция о том, что эта публикация является совершенно неуместной

- говорится в ответе Министерства иностранных дел.

Что предшествовало

Днем Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social карту США, Центральной Америки, Канады, Гренландии и Исландии, на которой все страны покрыты американским флагом.

Трамп не объяснил, почему опубликовал эту карту, и не добавил к публикации никакого текста.

Карту Трамп обнародовал в день, когда Гренландия, Дания и Европейский Союз подписали соглашение об инвестициях в развитие спутниковой связи.

Позже президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о дополнительных инвестициях в Гренландию в размере 200 миллионов евро в течение следующих двух лет. Эти инвестиции эквивалентны 56 миллиардам исландских крон. Поддержка будет направлена прежде всего на три направления: чистую энергетику, важные полезные ископаемые и интернет-связь.

Публикация Трампа привлекла особое внимание на фоне его длительного интереса к Гренландии. На протяжении последних полутора лет американский президент неоднократно публиковал в соцсетях изображения острова с американским флагом, символикой США или собственным изображением. 

Гренландия заставила нефтяную компанию, связанную с Трампом, отложить бурение12.08.26, 22:35 • 5113 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
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