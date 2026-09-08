МИД Исландии вызвал посла США из-за карты Трампа с американским флагом над страной
Киев • УНН
МИД Исландии назвал неуместной карту Трампа с американским флагом над Исландией и вызвал посла США. Публикация появилась на фоне внимания к Гренландии.
Министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир вызвала посла США в Исландии Билли Лонга на встречу после того, как сегодня президент США Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях изображение. Об этом сообщает RUV, пишет УНН.
Во время встречи была четко высказана позиция о том, что эта публикация является совершенно неуместной
Что предшествовало
Днем Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social карту США, Центральной Америки, Канады, Гренландии и Исландии, на которой все страны покрыты американским флагом.
Трамп не объяснил, почему опубликовал эту карту, и не добавил к публикации никакого текста.
Карту Трамп обнародовал в день, когда Гренландия, Дания и Европейский Союз подписали соглашение об инвестициях в развитие спутниковой связи.
Позже президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о дополнительных инвестициях в Гренландию в размере 200 миллионов евро в течение следующих двух лет. Эти инвестиции эквивалентны 56 миллиардам исландских крон. Поддержка будет направлена прежде всего на три направления: чистую энергетику, важные полезные ископаемые и интернет-связь.
Публикация Трампа привлекла особое внимание на фоне его длительного интереса к Гренландии. На протяжении последних полутора лет американский президент неоднократно публиковал в соцсетях изображения острова с американским флагом, символикой США или собственным изображением.
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