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МЗС Ісландії викликало посла США через карту Трампа з американським прапором над країною

Київ • УНН

 • 546 перегляди

МЗС Ісландії назвало недоречною карту Трампа з американським прапором над Ісландією та викликало посла США. Публікація з’явилася на тлі уваги до Гренландії.

МЗС Ісландії викликало посла США через карту Трампа з американським прапором над країною

Міністерка закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір викликала посла США в Ісландії Біллі Лонга на зустріч після того, як сьогодні президент США Дональд Трамп опублікував у соціальних мережах зображення. Про це повідомляє RUV, пише УНН.

Під час зустрічі було чітко висловлено позицію про те, що ця публікація є цілком недоречною

- йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ.

Що передувало

Вдень Трамп опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social карту США, Центральної Америки, Канади, Гренландії та Ісландії, на якій усі країни вкриті американським прапором.

Трамп не пояснив, чому опублікував цю карту, і жодного тексту до публікації не додав.

Карту Трамп оприлюднив у день, коли Гренландія, Данія та Європейський Союз підписали угоду про інвестиції у розвиток супутникового зв'язку.

Згодом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про додаткові інвестиції в Гренландію в розмірі 200 мільйонів євро протягом наступних двох років. Ці інвестиції еквівалентні 56 мільярдам ісландських крон. Підтримка стосуватиметься передусім трьох напрямів: чистої енергетики, важливих корисних копалин та інтернет-зв’язку.

Публікація Трампа привернула особливу увагу на тлі його тривалого інтересу до Гренландії. Протягом останніх півтора року американський президент неодноразово публікував у соцмережах зображення острова з американським прапором, символікою США або власним зображенням. 

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Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Ґренландія
Європейська комісія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Ісландія
Данія
Канада
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн