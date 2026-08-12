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The New York Times
Нефть марки Brent

Гренландия заставила нефтяную компанию, связанную с Трампом, отложить бурение

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Правительство Гренландии отклонило планы компании Greenland Energy по бурению из-за недостатка времени для оценки воздействия. Работы могут\r\nначаться не ранее зимы 2027 года, что опровергает прогнозы посланника Трампа.

Гренландия заставила нефтяную компанию, связанную с Трампом, отложить бурение

Власти Гренландии заставили американскую нефтяную компанию, связанную с Дональдом Трампом, отложить бурение скважин на арктической территории, опровергнув заявления посланника президента США о том, что американцы могут начать добычу нефти уже в следующем году, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

На фоне империалистических угроз Трампа на восточном побережье Гренландии нарастает напряженность после того, как в июле нефтяная компания без разрешения доставила на берег буровое оборудование, что вызвало «жесткое предупреждение» со стороны правительства.

Всего за неделю до того, как компания Greenland Energy планировала пробурить свои первые скважины в тундре, правительство заявило в четверг: «Необходимый процесс регулирования не может быть завершен, а значит, необходимые разрешения не могут быть получены до запланированного начала бурения».

В заявлении говорится, что в ходе переговоров гренландские чиновники выразили обеспокоенность тем, что сроки слишком сжаты для оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу.

Властям придется решить, разрешать ли бурение на водно-болотном угодье, где обитают редкие птицы и овцебыки, от которых зависят местные охотники. По словам правительства и компании, бурение может начаться не ранее зимы 2027 года.

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Это очень далеко от прогноза, сделанного еще в мае Джеффом Лэндри, ультраправым губернатором Луизианы, которого Трамп назначил своим посланником в Гренландию. После визита он заявил, что нефть, которая, вероятно, залегает под Гренландией, может смягчить энергетический кризис, вызванный атакой США на Иран.

Лэндри, чья заявленная цель — «сделать Гренландию частью США», сказал: «Мы можем начать добычу этих баррелей примерно через 10 месяцев».

Роберт Прайс, генеральный директор Greenland Energy, утверждающий, что нефть стоимостью 1 триллион долларов может находиться под отдаленным районом Земли Джеймсона, сказал: «Greenland Energy по-прежнему привержена ответственному продвижению своей программы разведки нефти в соответствии с гренландским нормативным процессом и в полном объеме».

Прайс добавил: «Мы используем это время для уточнения наших планов и углубления отношений с местными сообществами, стратегическими партнерами и соответствующими органами власти».

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С тех пор как богатый друг Трампа во время его первого срока внушил ему идею приобретения Гренландии, президент угрожал сделать это, купив ее у Дании, захватив военной силой или заключив сделку.

Антонина Туманова

Новости Мира
Луизиана
Гренландия
Дональд Трамп
Дания
Соединённые Штаты
Иран