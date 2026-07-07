Трамп снова заявил, что Гренландия должна перейти под контроль США

Президент США Дональд Трамп повторил свою позицию по Гренландии, заявив, что остров должен находиться под контролем Соединенных Штатов, а не Дании. Об этом он сказал во время общения с журналистами на полях саммита НАТО, передает УНН.

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По словам Трампа, Гренландия имеет стратегическое значение для США из-за активности России и Китая в Арктике.

"Гренландия должна находиться под контролем Соединенных Штатов, а не Дании.

Рядом находятся российские и китайские корабли, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось", – заявил Трамп.

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