Трамп снова заявил, что Гренландия должна перейти под контроль США
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна контролироваться США из-за активности россии и Китая в Арктике. Он высказал это на полях саммита НАТО.
Президент США Дональд Трамп повторил свою позицию по Гренландии, заявив, что остров должен находиться под контролем Соединенных Штатов, а не Дании. Об этом он сказал во время общения с журналистами на полях саммита НАТО, передает УНН.
Детали
По словам Трампа, Гренландия имеет стратегическое значение для США из-за активности России и Китая в Арктике.
"Гренландия должна находиться под контролем Соединенных Штатов, а не Дании.
Рядом находятся российские и китайские корабли, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось", – заявил Трамп.
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