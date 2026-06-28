Гренландия и Фарерские острова хотят самостоятельно вести внешнюю политику – Дания готова к изменениям
Киев • УНН
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности модернизировать сотрудничество с автономными территориями. Гренландия и Фарерские острова хотят получить больше полномочий в сфере внешней политики.
Гренландия и Фарерские острова стремятся получить больше полномочий в сфере внешней политики, а новое правительство Дании положительно оценивает такую инициативу, пишет УНН со ссылкой на DR.
Детали
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что правительство стремится модернизировать сотрудничество с автономными территориями и готово рассматривать новые форматы взаимодействия.
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Я рада, что мы представили правительственную программу, в которой абсолютно необходимо, чтобы мы стремились к прочному и равноправному сотрудничеству с Фарерскими островами и Гренландией. Когда мы решаемся идти новыми путями, это укрепляет сотрудничество между нашими странами
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Статус-кво не является вариантом, и теперь, похоже, есть признаки обновления в программе правительства Дании
В то же время действующая Конституция Дании и Закон о самоуправлении Гренландии определяют, что вопросы внешней политики и безопасности относятся к компетенции правительства Дании. Эксперты считают, что власти могут попытаться расширить полномочия автономий через новое толкование законодательства или решение Верховного суда, не изменяя саму Конституцию.
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