Гренландия и Фарерские острова хотят самостоятельно вести внешнюю политику – Дания готова к изменениям

Гренландия и Фарерские острова стремятся получить больше полномочий в сфере внешней политики, а новое правительство Дании положительно оценивает такую инициативу, пишет УНН со ссылкой на DR.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что правительство стремится модернизировать сотрудничество с автономными территориями и готово рассматривать новые форматы взаимодействия.

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Я рада, что мы представили правительственную программу, в которой абсолютно необходимо, чтобы мы стремились к прочному и равноправному сотрудничеству с Фарерскими островами и Гренландией. Когда мы решаемся идти новыми путями, это укрепляет сотрудничество между нашими странами