США открыли крупное консульство в Гренландии на фоне протеста

Киев • УНН

 • 972 просмотра

В Нууке открыли консульство США на фоне протестов против американского влияния. Местные министры отказались посещать официальную церемонию.

Открытие США в четверг крупного дипломатического центра в Гренландии вызвало протесты демонстрантов, выступающих против стремления президента США Дональда Трампа к большему влиянию на арктическом острове, в то время как министры местного правительства избегали присутствия на мероприятии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Переехав из деревянного домика на окраине Нуука в более просторный офис в центре города, новое консульство США стало центром внимания для гренландцев, недовольных заявленным желанием Трампа контролировать остров, который является полуавтономной частью Дании.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен и ряд других политиков заявили, что они отклонили приглашение на открытие новой дипломатической миссии.

"Мы еще не приняли принципиального решения, но я не буду участвовать", - сказал Нильсен местной газете Sermitsiaq.

Несколько сотен человек провели демонстрацию перед консульством, неся красно-белый флаг острова и плакаты с надписью "США, прекратите это", скандируя "Нет значит нет" и "Гренландия принадлежит гренландцам".

Новое здание имеет большую вместимость и предлагает отличное пространство для дипломатического взаимодействия США в Гренландии, заявил представитель Госдепартамента США.

В январе Белый дом заявил, что Трамп рассматривает варианты, как получить контроль над Гренландией, включая потенциальное использование американских военных, что вызвало тревогу среди союзников по НАТО в Европе, хотя с тех пор переговоры перешли на дипломатический уровень.

Правительство Гренландии заявило в понедельник, что достигнут прогресс в важных переговорах о будущем территории на фоне угроз аннексии со стороны США, добавив, что этот гигантский остров принадлежит его народу и никогда не будет продан.

"Мы всегда будем вашими соседями и будем поддерживать вас, какое бы будущее вы ни выбрали, как ваши союзники и партнеры", - заявил посол США в Дании Кеннет Гоуэри в своей речи на открытии, как сообщает гренландская общественная телерадиокомпания KNR.

Трамп назвал Гренландию, остров с населением 57 000 человек, стратегически важной для противодействия россии и Китаю в Арктике. Сейчас у США там действует одна военная база, тогда как в 1945 году их было около 17.

Юлия Шрамко

