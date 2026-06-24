Дания впервые начнет отправлять призывников в Гренландию
Киев • УНН
Дания с конца июля впервые будет направлять военнослужащих срочной службы в Гренландию. Министр обороны заявил об усилении присутствия в Арктическом регионе.
Дания с конца июля начнет направлять военнослужащих срочной службы в Гренландию в рамках их подготовки. Об этом сообщил министр обороны страны Еппе Бруус, пишет УНН со ссылкой на TV2 и агентство Ritzau.
Детали
По словам министра, будущие военные будут проходить службу вместе с профессиональными солдатами и принимать участие в выполнении задач на острове.
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В настоящее время в Гренландии находятся около 300 датских профессиональных военных. Штаб Датского арктического командования расположен в столице острова Нууке.
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Министр не уточнил, сколько именно призывников будет направлено в Гренландию, однако подчеркнул, что их прибытие не связано с заменой действующего контингента.
По словам Брууса, Дания стремится усилить свое присутствие и взять на себя больше ответственности за безопасность Арктического региона.
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