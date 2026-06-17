Дания заявила о развертывании своего военного батальона в Латвии

Дания осенью развернет в Латвии батальон из 850 военнослужащих, заменив шведский контингент, который ранее был дислоцирован в стране. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление министра обороны Дании Йеппе Брууса, пишет УНН.

Важно, чтобы мы вносили свой вклад в сдерживание россии. Все видят, как развивается ситуация, и это, безусловно, серьезное дело — сказал Бруус журналистам после закрытого брифинга для депутатов датского парламента.

Как отмечает издание, Европа берет на себя больше ответственности за собственную безопасность на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа. Недавно он обвинил европейских членов НАТО в недостаточной поддержке во время войны с Ираном, а также объявил о сокращении американского военного присутствия в Германии.

Латвия начала устанавливать "зубы дракона" на границе с рф для сдерживания возможного вторжения