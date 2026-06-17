Дания заявила о развертывании своего военного батальона в Латвии
Киев • УНН
Осенью Дания отправит в Латвию 850 военных для замены шведского контингента. Министр Йеппе Бруус назвал это шагом для сдерживания России.
Дания осенью развернет в Латвии батальон из 850 военнослужащих, заменив шведский контингент, который ранее был дислоцирован в стране. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление министра обороны Дании Йеппе Брууса, пишет УНН.
Важно, чтобы мы вносили свой вклад в сдерживание россии. Все видят, как развивается ситуация, и это, безусловно, серьезное дело
Как отмечает издание, Европа берет на себя больше ответственности за собственную безопасность на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа. Недавно он обвинил европейских членов НАТО в недостаточной поддержке во время войны с Ираном, а также объявил о сокращении американского военного присутствия в Германии.
Латвия начала устанавливать "зубы дракона" на границе с рф для сдерживания возможного вторжения28.05.26, 19:46 • 4064 просмотра