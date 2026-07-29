"Точный шаг к миру": Зеленский поблагодарил сенаторов США за поддержку санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил обе партии Сената США за поддержку законопроекта о санкциях против россии во время процедурного голосования. Об этом глава государства написал в Telegram, информирует УНН.

Зеленский рассказал, что сегодня в Вашингтоне состоялась "большая встреча с представителями обеих партий Сената".

Более 60 сенаторов присутствовали на ней. Благодарю за эту поддержку и высокую оценку результатов наших воинов на фронте и украинских возможностей справедливо отвечать россии на ее удары по нашим людям

Он уточнил, что во время встречи обсудил с сенаторами "много тем, и прежде всего противоракетную защиту".

Благодарю за готовность помогать. Символично, что именно сегодня, в день прощания с сенатором Линдси Грэмом, в Сенате состоялось процедурное голосование по законопроекту о санкциях против россии, над которым он так много работал. Было честью присутствовать во время подсчета голосов - 86 сенаторов поддержали документ. Это первый шаг к реализации планов Линдси и точно шаг к миру. Важно, чтобы этот инструмент сработал