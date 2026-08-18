В США приостановили проект укрепления границы в национальном парке Биг-Бенд после прибытия бульдозеров

$44.710.0151.710.15
ukenru
17 августа, 17:22 • 19624 просмотра
В Раду поступила Программа действий правительства, депутаты рассмотрят её в ближайшее время
17 августа, 16:29 • 23171 просмотра
В ближайшее время состоится заседание СНБО по ситуации на дорогах, готовится ужесточение ответственности для водителей — Зеленский
Эксклюзив
17 августа, 16:23 • 18676 просмотра
Россия с начала войны уничтожила 14 стадионов в УкраинеPhotoVideo
17 августа, 15:24 • 29413 просмотра
Запись в первый класс: какие документы нужны и что делать, если мест нет
Эксклюзив
17 августа, 13:18 • 24904 просмотра
ДТП в Киеве устроили «смотрящий» за Лукьяновским СИЗО Островский и директор департамента развития футбола УАФ ГороднюкVideo
17 августа, 12:51 • 18484 просмотра
Катастрофа Су-24М на Хмельниччине: специалисты расшифровали бортовой самописец, причиной повреждения самолёта могла стать птица
17 августа, 12:21 • 32899 просмотра
Давление на суд: где проходит граница между правом на защиту и вмешательством в правосудие
Эксклюзив
17 августа, 11:06 • 35472 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
17 августа, 09:35 • 19225 просмотра
Два цеха уничтожены, четыре повреждены - Генштаб подтвердил результаты поражения на комбинате российского ВПКPhoto
Эксклюзив
17 августа, 09:18 • 17025 просмотра
Как подготовить ребёнка к школе: психолог назвала навыки, более важные, чем чтение и счёт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.5м/с
69%
743мм
Популярные новости
Освободили Искру, взяли в плен 30 оккупантов и провели обряд "Изгнание гадюк" — в ССО показали видео спецоперацииVideo17 августа, 14:33 • 3778 просмотра
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 6817 августа, 14:47 • 10133 просмотра
Стали известны подробности и предварительная причина смерти Хайден Панеттьери17 августа, 15:09 • 16925 просмотра
В Ровненской области 15-летняя девушка упала с моста, пытаясь сделать фото на перилах17 августа, 15:31 • 5360 просмотра
Российский дрон "Бандероль" залетел в МолдовуVideo17 августа, 15:50 • 4654 просмотра
публикации
Запись в первый класс: какие документы нужны и что делать, если мест нет17 августа, 15:24 • 29410 просмотра
Давление на суд: где проходит граница между правом на защиту и вмешательством в правосудие17 августа, 12:21 • 32897 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
Эксклюзив
17 августа, 11:06 • 35470 просмотра
Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?16 августа, 14:39 • 81751 просмотра
Кто окажется в эпицентре событий, а кого захватят чувства? Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17–23 августа
Эксклюзив
16 августа, 12:57 • 78757 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Корнин
Джо Байден
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Испания
Одесса
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto23:04 • 1704 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 34235 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 43143 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году16 августа, 23:00 • 41919 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 71018 просмотра
Актуальное
Техника
The Washington Post
Фокс Ньюс
Хранитель
«Калибр» (семейство ракет)

В США приостановили проект укрепления границы в национальном парке Биг-Бенд после прибытия бульдозеров

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Администрация Трампа приостановила работы над проектом обеспечения безопасности на границе в национальном парке Биг-Бенд в Техасе. Решение принято после критики со стороны экологов и судебного иска из-за возможного ущерба природе.

В США приостановили проект укрепления границы в национальном парке Биг-Бенд после прибытия бульдозеров

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила работы над проектом безопасности на границе в национальном парке Биг-Бенд в Техасе через несколько дней после того, как на участок прибыли бульдозеры. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Комиссар Таможенной и пограничной службы США Родни Скотт заявил, что работы приостановят на время его личной оценки проекта на месте. По его словам, он планирует выслушать представителей местных властей, жителей и других заинтересованных сторон.

Таможенная служба США твердо намерена защищать Америку, и это включает наши национальные сокровища, такие как национальный парк Биг-Бенд. Мы знаем о существующих и предполагаемых угрозах национальной безопасности, и они реальны

– заявил Скотт.

Проект вызвал критику со стороны экологических организаций, местных жителей и сенатора-республиканца от Техаса Джона Корнина. Он призвал администрацию проконсультироваться с местными чиновниками, ссылаясь на возможное влияние работ на природу, культурные объекты и туристическую экономику региона.

Работы оспаривают в суде

Биг-Бенд расположен вдоль реки Рио-Гранде и охватывает труднодоступный участок границы США с Мексикой. Этот сектор исторически относился к числу наименее активных по количеству незаконных пересечений.

Трамп с помощью ИИ показал себя в несуществующем бальном зале Белого дома вместе с Джорджем Вашингтоном15.08.26, 18:44 • 13980 просмотров

Бульдозеры и другая тяжелая техника прибыли в начале августа. Экологические активисты заявили, что строительство является ненужным и может повредить чувствительные природные территории национального парка.

Представители коренных народов и местный оператор туристических услуг подали в суд, пытаясь остановить работы. Истцы утверждают, что у администрации не было законных оснований отменять ряд экологических требований, которые могли бы повлиять на реализацию проекта.

Трамп просит Верховный суд США разрешить продолжить строительство бального зала Белого дома15.08.26, 15:46 • 15471 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Государственная граница Украины
Bloomberg L.P.
Джон Корнин
Мексика
Дональд Трамп
Техас
Соединённые Штаты