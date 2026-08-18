В США приостановили проект укрепления границы в национальном парке Биг-Бенд после прибытия бульдозеров
Киев • УНН
Администрация Трампа приостановила работы над проектом обеспечения безопасности на границе в национальном парке Биг-Бенд в Техасе. Решение принято после критики со стороны экологов и судебного иска из-за возможного ущерба природе.
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила работы над проектом безопасности на границе в национальном парке Биг-Бенд в Техасе через несколько дней после того, как на участок прибыли бульдозеры. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Комиссар Таможенной и пограничной службы США Родни Скотт заявил, что работы приостановят на время его личной оценки проекта на месте. По его словам, он планирует выслушать представителей местных властей, жителей и других заинтересованных сторон.
Таможенная служба США твердо намерена защищать Америку, и это включает наши национальные сокровища, такие как национальный парк Биг-Бенд. Мы знаем о существующих и предполагаемых угрозах национальной безопасности, и они реальны
Проект вызвал критику со стороны экологических организаций, местных жителей и сенатора-республиканца от Техаса Джона Корнина. Он призвал администрацию проконсультироваться с местными чиновниками, ссылаясь на возможное влияние работ на природу, культурные объекты и туристическую экономику региона.
Работы оспаривают в суде
Биг-Бенд расположен вдоль реки Рио-Гранде и охватывает труднодоступный участок границы США с Мексикой. Этот сектор исторически относился к числу наименее активных по количеству незаконных пересечений.
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Бульдозеры и другая тяжелая техника прибыли в начале августа. Экологические активисты заявили, что строительство является ненужным и может повредить чувствительные природные территории национального парка.
Представители коренных народов и местный оператор туристических услуг подали в суд, пытаясь остановить работы. Истцы утверждают, что у администрации не было законных оснований отменять ряд экологических требований, которые могли бы повлиять на реализацию проекта.
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