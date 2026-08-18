У США призупинили проєкт укріплення кордону в нацпарку Біг-Бенд після прибуття бульдозерів

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила роботи над проєктом безпеки на кордоні в Національному парку Біг-Бенд у Техасі через кілька днів після того, як на ділянку прибули бульдозери. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Комісар Митної та прикордонної служби США Родні Скотт заявив, що роботи зупинять на час його особистої оцінки проєкту на місці. За його словами, він планує вислухати представників місцевої влади, жителів та інших зацікавлених сторін.

Митна служба США твердо прагне захищати Америку, і це включає наші національні скарби, такі як Національний парк Біг-Бенд. Ми знаємо про поточні та передбачувані загрози національній безпеці, і вони реальні – заявив Скотт.

Проєкт викликав критику з боку екологічних організацій, місцевих жителів та сенатора-республіканця від Техасу Джона Корніна. Він закликав адміністрацію проконсультуватися з місцевими чиновниками, посилаючись на можливий вплив робіт на природу, культурні об’єкти та туристичну економіку регіону.

Роботи оскаржують у суді

Біг-Бенд розташований уздовж річки Ріо-Гранде та охоплює важкодоступну ділянку кордону США з Мексикою. Цей сектор історично належав до найменш активних за кількістю незаконних перетинів.

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Бульдозери та інша важка техніка прибули на початку серпня. Екологічні активісти заявили, що будівництво є непотрібним і може пошкодити чутливі природні території національного парку.

Представники корінних народів та місцевий оператор туристичних послуг подали до суду, намагаючись зупинити роботи. Позивачі стверджують, що адміністрація не мала законних підстав скасовувати низку екологічних вимог, які могли б вплинути на реалізацію проєкту.

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