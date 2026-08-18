Торговые переговоры США и Канады затормозились из-за пошлин на автомобили

Переговоры между США и Канадой по вопросам торговли зашли в тупик из-за разногласий вокруг тарифов на автомобили, а до дедлайна по новым американским пошлинам осталось менее 36 часов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным источников издания, Канада настаивает на снижении тарифа на автомобили до 10% или расширении действующего освобождения для американских автокомпонентов. Администрация Дональда Трампа в то же время настаивает на минимальной ставке в 15%.

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В прошлом году Трамп ввел 25% пошлины на иностранные автомобили и грузовики, но предусмотрел частичные льготы для Канады и Мексики в зависимости от доли американских деталей в производстве. Вашингтон также требует от Оттавы отменить ответные пошлины на американские товары и ряд провинциальных ограничений на продажу алкоголя из США.

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Канадские переговорщики в течение выходных работали в Вашингтоне, пытаясь достичь соглашения до 19 августа. Трамп пригрозил ввести новые 50% пошлины на ряд канадских товаров, если соглашения не будет.

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Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что планирует поговорить с Трампом до завершения дедлайна, но правительство готовится ко "всем непредвиденным обстоятельствам". Канадские чиновники также рассматривают возможные меры в ответ на новые американские тарифы.

Автомобильная промышленность особенно важна для Канады. Крупные заводы расположены в Онтарио, а General Motors, Ford и Stellantis имеют там производственные мощности. В то же время значительную часть автомобилей в стране производят японские Toyota и Honda.

Помимо автомобильной отрасли, у сторон есть разногласия по поводу канадской молочной промышленности, а также американских тарифов на канадские пиломатериалы и сталь.

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