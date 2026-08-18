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Торговельні переговори США та Канади загальмували через мита на автомобілі

Київ • УНН

 • 16006 перегляди

Переговори між США та Канадою загальмували через розбіжності щодо тарифів на автомобілі, Канада наполягає на зниженні до 10%, а США — на 15%. Дедлайн для нових мит спливає 19 серпня, Трамп пригрозив 50% митами на канадські товари.

Торговельні переговори США та Канади загальмували через мита на автомобілі

Переговори між США та Канадою щодо торгівлі зайшли в глухий кут через розбіжності навколо тарифів на автомобілі, а до дедлайну щодо нових американських мит залишилося менше 36 годин. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними джерел видання, Канада наполягає на зниженні тарифу на автомобілі до 10% або розширенні чинного звільнення для американських автокомпонентів. Адміністрація Дональда Трампа водночас наполягає на мінімальній ставці у 15%.

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Минулого року Трамп запровадив 25% мита на іноземні автомобілі та вантажівки, але передбачив часткові пільги для Канади та Мексики залежно від частки американських деталей у виробництві. Вашингтон також вимагає від Оттави скасувати контрмита на американські товари та низку провінційних обмежень на продаж алкоголю зі США.

Канада готується до можливого нового раунду мит

Канадські переговорники протягом вихідних працювали у Вашингтоні, намагаючись досягти домовленості до 19 серпня. Трамп пригрозив запровадити нові 50% мита на низку канадських товарів, якщо угоди не буде.

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Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що планує поговорити з Трампом до завершення дедлайну, але уряд готується до "всіх непередбачених обставин". Канадські посадовці також розглядають можливі заходи у відповідь на нові американські тарифи.

Автомобільна промисловість є особливо важливою для Канади. Великі заводи розташовані в Онтаріо, а General Motors, Ford і Stellantis мають там виробничі потужності. Водночас значну частину автомобілів у країні виробляють японські Toyota та Honda.

Окрім автомобільної галузі, сторони мають розбіжності щодо канадської молочної промисловості, а також американських тарифів на канадські пиломатеріали та сталь.

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Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
General Motors
Bloomberg
Toyota
Мексика
Вашингтон
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати Америки