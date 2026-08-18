Торговельні переговори США та Канади загальмували через мита на автомобілі

Переговори між США та Канадою щодо торгівлі зайшли в глухий кут через розбіжності навколо тарифів на автомобілі, а до дедлайну щодо нових американських мит залишилося менше 36 годин. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За даними джерел видання, Канада наполягає на зниженні тарифу на автомобілі до 10% або розширенні чинного звільнення для американських автокомпонентів. Адміністрація Дональда Трампа водночас наполягає на мінімальній ставці у 15%.

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Минулого року Трамп запровадив 25% мита на іноземні автомобілі та вантажівки, але передбачив часткові пільги для Канади та Мексики залежно від частки американських деталей у виробництві. Вашингтон також вимагає від Оттави скасувати контрмита на американські товари та низку провінційних обмежень на продаж алкоголю зі США.

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Канадські переговорники протягом вихідних працювали у Вашингтоні, намагаючись досягти домовленості до 19 серпня. Трамп пригрозив запровадити нові 50% мита на низку канадських товарів, якщо угоди не буде.

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Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що планує поговорити з Трампом до завершення дедлайну, але уряд готується до "всіх непередбачених обставин". Канадські посадовці також розглядають можливі заходи у відповідь на нові американські тарифи.

Автомобільна промисловість є особливо важливою для Канади. Великі заводи розташовані в Онтаріо, а General Motors, Ford і Stellantis мають там виробничі потужності. Водночас значну частину автомобілів у країні виробляють японські Toyota та Honda.

Окрім автомобільної галузі, сторони мають розбіжності щодо канадської молочної промисловості, а також американських тарифів на канадські пиломатеріали та сталь.

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