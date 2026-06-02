Канада призывает продлить соглашение о свободной торговле между США и Мексикой еще на 16 лет

Канада призывает Соединенные Штаты и Мексику продлить соглашение о свободной торговле между странами еще на 16 лет, в то время как президент США Дональд Трамп снова поднимает вопрос о том, чтобы Канада стала 51-м штатом США, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Доминик Леблан, министр торговли Канады с США, во вторник направил письмо торговому представителю США Джеймисону Гриру и министру экономики Мексики Марсело Эбрарду, в котором изложил рекомендацию Канады.

"Соглашение очень выгодно для каждой из наших стран и для интегрированной североамериканской экономики", — написал Леблан.

Письмо было направлено накануне запланированного на июль пересмотра Соглашения между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой (USMCA), последней версии североамериканского соглашения о свободной торговле, которое связывает экономики Соединенных Штатов, Мексики и Канады с начала 1990-х годов.

Леблан и главный торговый переговорщик Канады Дженис Шаретт во вторник находятся в Вашингтоне для встречи с Гриром. Леблан ранее предупреждал, что соглашение о свободной торговле может подлежать ежегодному пересмотру и неопределенность может быть целью администрации Трампа.

В понедельник Трамп опубликовал в социальных сетях сообщение "51-й штат!", содержащее ссылку на статью, в которой сообщалось, что Канада впадает в техническую рецессию. Позже этот пост повторно опубликовал посол США в Канаде Пит Хукстра.