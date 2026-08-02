Премьер-министр Армении Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку со своей должности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обращение политика в Facebook.

В первый день первой сессии Национального собрания премьер-министр подает заявление об отставке на рассмотрение Президенту Республики Армения. И сейчас я собираюсь подписать заявление премьер-министра об отставке в соответствии со статьей 158 Конституции, которое адресовано Президенту Республики. Господин Президент, в соответствии со статьей 158 Конституции Республики Армения, я прошу Вас принять отставку правительства

В тот же момент он подписал вышеупомянутое заявление. В то же время, пока не будет сформировано новое правительство, члены правительства продолжат выполнять свои обязанности.

Кроме того, статья 149 Конституции Республики Армения предусматривает, что после начала нового срока полномочий Национального собрания Президент Республики незамедлительно назначает на должность Премьер-министра кандидата, выдвинутого парламентским большинством.

Сегодня парламентское большинство представит Президенту кандидатуру премьер-министра и, соответственно, будет иметь право на назначение согласно статье 148 Конституции