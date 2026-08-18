В Московской области зафиксировали масштабную атаку БПЛА и пожары на гражданских объектах

В ночь на 18 августа Московская область подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которой сообщается о пожарах и повреждениях домов, автомобилей и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале со ссылкой на российские власти, пишет УНН.

Детали

По его словам, согласно российским сообщениям, в течение ночи и утра силы ПВО и РЭБ работали более чем по 150 БПЛА. Наибольшая активность наблюдалась в юго-восточной части Московской области, в частности на Раменском направлении.

В Павлово-Посадском округе сгорел частный дом в селе Кузнецы, а в Павловском Посаде загорелась крыша многоэтажки. В Богородском округе повреждены два дома в СНТ "Альбатрос", в Ногинске горел гостевой дом.

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Отдельно Андрющенко сообщил о подтвержденном прямом попадании БПЛА в склад Wildberries в Богородском округе. На объекте возник пожар, который впоследствии локализовали. Предварительно, пострадавших нет.

Атака охватила несколько регионов

В Коломне горел торговый павильон, также повреждены ЗАГС, магазин и жилой дом. В Котельниках загорелись строительные материалы на территории жилого комплекса, а в Электростали повреждены автомобили и электрическая подстанция.

По данным Андрющенко, в Ростовской области российская сторона сообщала об уничтожении более 80 БПЛА в семи районах — Боковском, Верхнедонском, Кашарском, Красносулинском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском. Информация о последствиях атаки там уточняется.

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Также активную работу ПВО фиксировали в Воронежской, Тамбовской, Рязанской и Тульской областях. Больше всего сообщений о работе противовоздушной обороны поступало с Раменского направления, где ее активность, по данным Андрющенко, продолжалась почти непрерывно с 02:28 до 05:02.

Андрющенко назвал атаку одной из самых масштабных для Московского региона за последнее время по географии и продолжительности. В то же время часть приведенных данных основана на сообщениях российской стороны и требует независимого подтверждения.

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