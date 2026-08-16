Кто окажется в эпицентре событий, а кого захватят чувства? Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17–23 августа

Продолжается коридор затмений, который начался с солнечного затмения 12 августа и завершится лунным затмением 28 августа. Затмения способны запускать процессы, последствия которых мы видим далеко не сразу. Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для читателей УНН рассказала, что ожидает представителей каждого из знаков Зодиака в период с 17 по 23 августа.

По словам Базиленко, этот период можно назвать своеобразным испытанием.

"Но бояться его не нужно. Напротив – стоит пройти его спокойно, достойно, без лишних нервов, резких движений и желания любой ценой контролировать обстоятельства.

Если важное решение можно отложить, лучше не спешить. Но если события возникают независимо от вас и жизнь сама заставляет сделать выбор, отнеситесь к нему очень серьезно. Такие ситуации могут даваться нелегко, но в то же время иметь большое значение для будущего", – объясняет астролог.

Базиленко подчеркивает – не спешите. Не принимайте решения лишь потому, что вас переполняют эмоции. Не пытайтесь контролировать абсолютно все. Наблюдайте за людьми, информацией и ситуациями, которые приходят в вашу жизнь.

Коридор затмений набирает силу: почему 20–23 августа могут стать поворотными днями

ОВЕН — время влюбиться в жизнь

Возможно яркое романтическое знакомство, важное событие в жизни ребенка, возвращение к творческому проекту или неожиданное признание вашего таланта.

На этой неделе жизнь может буквально напомнить вам, что вы умеете не только бороться, но и получать удовольствие, творить, любить и позволять себе больше.

Но в коридоре затмений не спешите называть новое чувство "судьбой" после двух свиданий. Пусть время покажет, что на самом деле перед вами.

ТЕЛЕЦ — перемены начинаются дома

Может возникнуть желание что-то кардинально изменить дома: переехать, сделать ремонт, приобрести недвижимость или наконец решить давний семейный вопрос.

Но самое важное может происходить значительно глубже. Вы вдруг поймете, где и с кем вам действительно спокойно, а какие семейные истории давно пора оставить в прошлом.

Не позволяйте родственникам втягивать вас в старые конфликты. На этой неделе лучше завершать давние истории, чем начинать их по новому кругу.

БЛИЗНЕЦЫ — ваши слова имеют силу

Переговоры, документы, учеба, поездки, знакомства, выступления и социальные сети могут стать главными темами недели.

Вы можете услышать всего одну фразу или получить одну новость, которая существенно изменит ваши дальнейшие планы.

Особенно хороший период для тех, кто работает со словами, информацией, рекламой, обучением или публичными выступлениями.

Но проверяйте информацию. В коридоре затмений даже очень убедительный человек может искренне ошибаться.

РАК — деньги требуют новой стратегии

Может появиться новый источник дохода, интересное предложение, возможность дороже оценить свой труд или наконец превратить давнее увлечение в источник прибыли.

В то же время вторая половина недели требует разумного отношения к расходам. Не спешите тратить больше лишь потому, что вам кажется, будто возможности теперь безграничны.

Ваш главный вопрос недели: "Соответствует ли моя цена моей истинной ценности?"

Для многих Раков ответ может оказаться неожиданным.

ЛЕВ — вы в эпицентре событий

Для Львов это один из важнейших периодов года, а для некоторых — значительно более продолжительного жизненного цикла.

Могут меняться цели, статус, имидж, работа, отношения и даже ваше представление о самих себе.

И здесь главное — не спешить. То, что сейчас входит в вашу жизнь, может развиваться в течение ближайших шести месяцев и иметь очень серьезные последствия для будущего.

Особенно внимательно отнеситесь к собственным желаниям и намерениям. То, чего вы сейчас по-настоящему хотите, может получить чрезвычайно сильный импульс для реализации.

Львы, внимательно смотрите, какие двери сейчас открываются перед вами — и какие окончательно закрываются.

ДЕВА — не все нужно контролировать

Вы можете неожиданно увидеть настоящую причину ситуации, которая долгое время оставалась непонятной. Может открыться скрытая информация или просто прийти очень четкое внутреннее понимание происходящего.

Не перегружайте себя делами и общением. Иногда уединение на этой неделе даст значительно больше ответов, чем десятки чужих советов.

Сейчас ваша сила не в том, чтобы сделать ещё десять дел.

Ваша сила — вовремя понять, от чего пришло время отказаться.

ВЕСЫ — люди открывают двери

Новое знакомство, рекомендация, приглашение в проект или человек из другого круга общения могут неожиданно оказаться очень важными.

Не отказывайтесь от интересных встреч и новых контактов. Именно через других людей на этой неделе могут прийти возможности, о которых вы даже не думали.

Позвольте себе мыслить масштабнее.

Но есть одно условие: не держитесь за окружение, из которого вы уже выросли.

СКОРПИОН — вас могут заметить

Возможны новая должность, важный разговор с руководством, публичность, профессиональное предложение или решение относительно дальнейшей карьеры.

Ваши амбиции сейчас могут сыграть вам на пользу. Не бойтесь показывать, что вы умеете, и говорить о своих профессиональных целях.

Но вторник может быть эмоционально непростым. Не разрушайте то, что строили месяцами, из-за одной острой реакции.

Амбиции сейчас полезны. Импульсивность — нет.

СТРЕЛЕЦ — мир становится больше

Может появиться тема дальней дороги, обучения, международного проекта, документов, юридического вопроса или сотрудничества с иностранцами.

Для кого-то откроется возможность путешествия, для кого-то — обучения или профессионального развития.

Но главное изменение может произойти в вашем мышлении. Иногда один человек, книга, путешествие или разговор полностью меняет наше представление о том, что для нас вообще возможно.

Именно такой момент может прийти на этой неделе.

КОЗЕРОГ — время пересчитать ресурсы

Финансовые вопросы могут потребовать серьёзного пересмотра. Особенно это касается общих денег, кредитов, налогов, инвестиций, крупных платежей и финансовых обязательств.

Не спешите брать на себя чужие долги или ответственность и очень внимательно читайте условия договорённостей.

Но этот период может принести и дополнительный ресурс: финансирование, поддержку партнёра, возврат денег или возможность выгодно перестроить свою финансовую систему.

Не бойтесь менять то, что давно работает неэффективно.

ВОДОЛЕЙ — главные события приходят через других

Сейчас многое может решаться через других людей: любовь, брак, деловое партнёрство, клиентов, конкурентов и важные договорённости.

Кто-то может войти в вашу жизнь. Кто-то — неожиданно вернуться. А с кем-то наконец придётся определить формат дальнейших отношений.

Особенно внимательно отнеситесь к событиям 22–23 августа. Не спешите оценивать людей лишь по первой эмоциональной реакции.

Человек, который сейчас стоит напротив вас, может оказаться зеркалом очень важного жизненного выбора.

РЫБЫ — жизнь просит нового порядка

На этой неделе может стать очевидно, что старый график, режим или способ организации работы больше не работает.

Могут измениться обязанности, коллектив, рабочие процессы или сама система вашего дня. И это хороший момент, чтобы убрать лишнее и освободить место для нового.

Не пытайтесь одновременно решить все чужие проблемы. Ваша энергия сейчас требует более разумного распределения.

У вашего ресурса тоже есть пределы — и на этой неделе особенно важно их уважать.