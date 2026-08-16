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Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня

Київ • УНН

 • 60853 перегляди

Астролог Ксенія Базиленко розповіла, що період з 17 по 23 серпня стане іспитом для всіх знаків Зодіаку. Вона радить не поспішати з рішеннями та спостерігати за подіями.

Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня

Триває коридор затемнень, який розпочався із сонячного затемнення 12 серпня та завершиться місячним затемненням 28 серпня. Затемнення здатні запускати процеси, наслідки яких ми бачимо далеко не одразу.  Професійний астролог Ксенія Базиленко спеціально для читачів УНН розповіла, що чекатиме на представників кожного зі знаків Зодіаку у період з 17 по 23 серпня. 

За словами Базиленко, цей період можна назвати своєрідним іспитом. 

"Але боятися його не потрібно. Навпаки – варто пройти його спокійно, гідно, без зайвих нервів, різких рухів та бажання за будь-яку ціну контролювати обставини.

Якщо важливе рішення можна відкласти, краще не поспішати. Але якщо події виникають незалежно від вас і життя саме змушує зробити вибір, поставтеся до нього дуже серйозно. Такі ситуації можуть даватися нелегко, але водночас мати велике значення для майбутнього", – пояснює астролог. 

Базиленко наголошує – не поспішайте. Не приймайте рішення лише тому, що вас переповнюють емоції. Не намагайтеся контролювати абсолютно все. Спостерігайте за людьми, інформацією та ситуаціями, які приходять у ваше життя. 

Коридор затемнень набирає сили: чому 20–23 серпня можуть стати поворотними днями16.08.26, 13:08 • 23756 переглядiв

ОВЕН — час закохатися у життя 

Можливе яскраве романтичне знайомство, важлива подія в житті дитини, повернення до творчого проєкту або несподіване визнання вашого таланту.

Цього тижня життя може буквально нагадати вам, що ви вмієте не лише боротися, а й отримувати задоволення, творити, кохати та дозволяти собі більше.

Але в коридорі затемнень не поспішайте називати нове почуття "долею" після двох побачень. Нехай час покаже, що перед вами насправді.

ТЕЛЕЦЬ — зміни починаються вдома 

Може виникнути бажання щось кардинально змінити вдома: переїхати, зробити ремонт, придбати нерухомість або нарешті вирішити давнє сімейне питання.

Але найважливіше може відбуватися значно глибше. Ви раптом зрозумієте, де і з ким вам справді спокійно, а які сімейні історії давно настав час залишити в минулому.

Не дозволяйте родичам втягувати вас у старі конфлікти. Цього тижня краще завершувати давні історії, ніж починати їх по-новому колу.

БЛИЗНЮКИ — ваші слова мають силу 

Переговори, документи, навчання, поїздки, знайомства, виступи та соціальні мережі можуть стати головними темами тижня.

Ви можете почути лише одну фразу або отримати одну новину, яка суттєво змінить ваші подальші плани.

Особливо хороший період для тих, хто працює зі словом, інформацією, рекламою, навчанням чи публічними виступами.

Але перевіряйте інформацію. У коридорі затемнень навіть дуже переконлива людина може щиро помилятися.

РАК — гроші потребують нової стратегії 

Може з’явитися нове джерело доходу, цікава пропозиція, можливість дорожче оцінити свою працю або нарешті перетворити давнє захоплення на джерело прибутку.

Водночас друга половина тижня вимагає розумного ставлення до витрат. Не поспішайте витрачати більше лише тому, що вам здається, ніби можливості тепер безмежні.

Ваше головне питання тижня: "Чи відповідає моя ціна моїй справжній цінності?"

Для багатьох Раків відповідь може виявитися несподіваною.

ЛЕВ — ви в епіцентрі подій 

Для Левів це один із найважливіших періодів року, а для декого — значно довшого життєвого циклу.

Можуть змінюватися цілі, статус, імідж, робота, стосунки і навіть ваше уявлення про самих себе.

І тут головне — не поспішати. Те, що зараз входить у ваше життя, може розвиватися протягом найближчих шести місяців і мати дуже серйозні наслідки для майбутнього.

Особливо уважно поставтеся до власних бажань та намірів. Те, чого ви зараз по-справжньому хочете, може отримати надзвичайно сильний імпульс для реалізації.

Леви, уважно дивіться, які двері зараз відчиняються перед вами — і які остаточно зачиняються.

ДІВА — не все потрібно контролювати 

Ви можете несподівано побачити справжню причину ситуації, яка довгий час залишалася незрозумілою. Може відкритися прихована інформація або просто прийти дуже чітке внутрішнє розуміння того, що відбувається.

Не перевантажуйте себе справами та спілкуванням. Іноді усамітнення цього тижня дасть значно більше відповідей, ніж десятки чужих порад.

Зараз ваша сила не в тому, щоб зробити ще десять справ.

Ваша сила — вчасно зрозуміти, від чого настав час відмовитися.

ТЕРЕЗИ — люди відкривають двері 

Нове знайомство, рекомендація, запрошення до проєкту або людина з іншого кола спілкування може несподівано виявитися дуже важливою.

Не відмовляйтеся від цікавих зустрічей та нових контактів. Саме через інших людей цього тижня можуть приходити можливості, про які ви навіть не думали.

Дозвольте собі мислити масштабніше.

Але є одна умова: не тримайтеся за оточення, з якого ви вже виросли.

СКОРПІОН — вас можуть помітити 

Можливі нова посада, важлива розмова з керівництвом, публічність, професійна пропозиція або рішення щодо подальшої кар’єри.

Ваші амбіції зараз можуть зіграти вам на користь. Не бійтеся показувати, що ви вмієте, і говорити про свої професійні цілі.

Але вівторок може бути емоційно непростим. Не руйнуйте те, що будували місяцями, через одну гостру реакцію.

Амбіції зараз корисні. Імпульсивність — ні.

СТРІЛЕЦЬ — світ стає більшим 

Може з’явитися тема далекої дороги, навчання, міжнародного проєкту, документів, юридичного питання або співпраці з іноземцями.

Для когось відкриється можливість подорожі, для когось — навчання чи професійного розвитку.

Але головна зміна може відбутися у вашому мисленні. Іноді одна людина, книга, подорож або розмова повністю змінює наше уявлення про те, що для нас взагалі можливо.

Саме такий момент може прийти цього тижня.

КОЗОРІГ — час перерахувати ресурси 

Фінансові питання можуть вимагати серйозного перегляду. Особливо це стосується спільних грошей, кредитів, податків, інвестицій, великих платежів та фінансових зобов’язань.

Не поспішайте брати на себе чужі борги чи відповідальність і дуже уважно читайте умови домовленостей.

Але цей період може принести й додатковий ресурс: фінансування, підтримку партнера, повернення грошей або можливість вигідно перебудувати свою фінансову систему.

Не бійтеся змінювати те, що давно працює неефективно.

ВОДОЛІЙ — головні події приходять через інших 

Зараз багато що може вирішуватися через інших людей: кохання, шлюб, ділове партнерство, клієнтів, конкурентів та важливі домовленості.

Хтось може увійти у ваше життя. Хтось — несподівано повернутися. А з кимось доведеться нарешті визначити формат подальших стосунків.

Особливо уважно поставтеся до подій 22–23 серпня. Не поспішайте оцінювати людей лише за першою емоційною реакцією.

Людина, яка зараз стоїть навпроти вас, може виявитися дзеркалом дуже важливого життєвого вибору.

РИБИ — життя просить нового порядку 

Цього тижня може стати очевидно, що старий графік, режим або спосіб організації роботи більше не працює.

Можуть змінитися обов’язки, колектив, робочі процеси або сама система вашого дня. І це хороший момент, щоб прибрати зайве та звільнити місце для нового.

Не намагайтеся одночасно вирішити всі чужі проблеми. Ваша енергія зараз потребує більш розумного розподілу.

Ваш ресурс теж має межі — і цього тижня особливо важливо їх поважати.

Лілія Подоляк

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