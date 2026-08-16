Коридор затемнень набирає сили: чому 20–23 серпня можуть стати поворотними днями

Тиждень з 17 по 23 серпня пройде у коридорі затемнень. Як пояснила у коментарі УНН професійний астролог Ксенія Базиленко – цей період може стати доленосним, а події, що розгортатимуться, можуть мати віддалені наслідки.

"Цього тижня ми продовжуємо перебувати в коридорі затемнень. 12 серпня відбулося сонячне затемнення у Леві, а 28 серпня нас очікує місячне затемнення. Саме тому період між ними я вважаю одним із найбільш відповідальних у серпні.

Затемнення здатні запускати процеси, наслідки яких ми бачимо далеко не одразу. Вони стосуються не лише особистого життя, а й великих політичних, економічних та суспільних подій. Тому зараз особливо важливо уважно спостерігати за тим, що відбувається навколо нас", - пояснила астролог.

За словами Базиленко, цей період можна назвати своєрідним іспитом.

"Але боятися його не потрібно. Навпаки – варто пройти його спокійно, гідно, без зайвих нервів, різких рухів та бажання за будь-яку ціну контролювати обставини.

Якщо важливе рішення можна відкласти, краще не поспішати. Але якщо події виникають незалежно від вас і життя саме змушує зробити вибір, поставтеся до нього дуже серйозно. Такі ситуації можуть даватися нелегко, але водночас мати велике значення для майбутнього", – пояснює астролог.

Основні принципи цього періоду:

- не поспішати з доленосними рішеннями;

- уважніше ставитися до людей та подій, які приходять у ваше життя;

- не діяти під впливом страху, гніву чи сильного емоційного імпульсу;

- якщо важлива подія вже відбувається – не ігнорувати її, а спробувати зрозуміти, що саме вона має змінити у вашому житті.

20 серпня – серединна точка коридору затемнень

Одним із найважливіших моментів тижня стане серединна точка між двома затемненнями, яка припадає приблизно на 20 серпня.

"Це дуже непередбачуваний період. Події можуть раптово змінювати напрямок, а наслідки наших дій – виявитися зовсім не такими, як ми очікували.

Особливо уважними варто бути ввечері 20 серпня. Додаткова напруга за участю Місяця та Урана підсилює емоційність, бажання різко щось змінити, звільнитися від обмежень або зробити несподіваний крок", - прогнозує Ксенія Базиленко.

Тому головна рекомендація цього дня — не робити необдуманих вчинків на піку емоцій. Не провокуйте конфлікти, не намагайтеся силою прискорити події та залишайте собі можливість змінити плани.

Те, що здаватиметься випадковістю, згодом може виявитися дуже важливим.

"Іноді саме непередбачувана ситуація в серединній точці коридору затемнень може змінити напрямок подальших подій", - каже астролог.

Початок тижня: уважніше до своїх дій

На початку тижня формується напружена квадратура Марса та Нептуна. Вона може створювати плутанину, неправильну оцінку ситуації та непередбачувані наслідки наших дій.

Варто бути уважнішими до:

- продуктів, ліків та всього, що може бути пов'язане з ризиком отруєнь;

- води та водної стихії;

- інформації, яку складно одразу перевірити;

- рішень, прийнятих у стані втоми або розгубленості.

На світовому рівні ця конфігурація може підсилювати складні процеси, пов'язані з водою, морем, інфраструктурою та воєнними подіями.

"Водночас тиждень не можна назвати виключно негативним. Гармонійні взаємодії Венери, Юпітера та Сатурна створюють підтримку, допомагають знаходити конструктивні рішення та дають можливості для реалізації.

Тому навіть у складній ситуації цього тижня може несподівано з'явитися вихід", - вважає астролог.

Вівторок: не дозволяйте емоціям керувати вами

Вівторок, 18 серпня, може виявитися одним із найбільш емоційно складних днів тижня. Місяць у Скорпіоні підніматиме глибокі переживання, накопичені образи, страхи та внутрішнє роздратування.

"Те, що довго залишалося всередині, може несподівано вийти назовні. Тому головна порада проста: не приймайте важливих рішень у стані гніву, образи, ревнощів чи сильного внутрішнього напруження", - радить Базиленко.

Іноді проблема цього дня полягатиме не стільки в самій ситуації, скільки в нашій реакції на неї.

21–22 серпня: фінанси та стосунки проходять перевірку

21–22 серпня формується цікава конфігурація за участю Венери, Сатурна, Місяця та Юпітера.

Опозиція Венери й Сатурна може поставити питання грошей, ресурсів, витрат, відповідальності та зобов'язань, каже астролог. За її словами, для когось це стане необхідністю переглянути бюджет або домовленості, для когось — змінити ставлення до власних ресурсів.

"Але гармонійні аспекти всередині конфігурації залишають можливість знайти правильний вихід. Тому обмеження може виявитися не тупиком, а початком необхідної перебудови", - вважає Базиленко.

Основні теми цих днів:

- гроші та великі витрати;

- фінансові домовленості;

- відповідальність і зобов'язання;

- перевірка особистих стосунків на міцність.

У коханні Венера із Сатурном теж може поставити серйозні питання. Десь виникне дистанція, а десь, навпаки, люди зрозуміють, що готові взяти на себе більшу відповідальність за стосунки.

22–23 серпня: дні кармічного вибору

Субота та частково неділя можуть стати одними з найбільш символічно важливих днів усього тижня.

У складну конфігурацію включаються Сонце, Меркурій, вісь місячних вузлів, Місяць, Чорна Луна та Хірон.

І тут виникає дуже цікава тема — зустріч минулого з майбутнім.

"Можуть повертатися люди, ситуації, розмови, інформація або питання, які ми вважали завершеними. Але повертаються вони не обов'язково для того, щоб залишитися. Іноді минуле нагадує про себе лише для того, щоб ми нарешті зробили інший вибір", - вважає астролог.

Сильні емоції можуть піднімати старі страхи, образи, ревнощі або приховані бажання. Саме тому в ці дні особливо важливо не переплутати сильну емоцію з правильним рішенням.

Астролог радить звертати увагу на несподівані знайомства, інформацію та розмови. Те, що спочатку здаватиметься випадковим, може мати значно більший вплив на майбутнє.

22–23 серпня — це дні, коли минуле може нагадати про себе, але саме наш вибір визначатиме напрямок подальших подій.

Україна: тиждень великих контрастів

Для України цей тиждень може виявитися надзвичайно контрастним. У гороскопі країни одночасно присутні як дуже сильні позитивні можливості, так і серйозні напружені показники.

17–18 серпня можуть принести важливі новини, заяви керівництва, законодавчі рішення, переговори або дипломатичні кроки. Активізація Меркурія та Юпітера в гороскопі країни здатна відкрити нові можливості на державному рівні.

"Ближче до 20 серпня активізується Венера України. Це може підсилити теми фінансів, матеріальної підтримки, дипломатії, міжнародного партнерства та важливих домовленостей", - каже астролог. .

Але, за її прогнозом, одночасно з позитивними показниками присутні й складні конфігурації. Саме тому події можуть бути дуже різними: важливі та позитивні новини здатні буквально чергуватися зі складними й навіть руйнівними ситуаціями.

"Одна подія може відкривати для країни нову можливість, а інша майже одночасно створювати серйозне випробування", - каже Базиленко.

Дні підвищеної небезпеки для України:

18, 19, 20 та 21 серпня.

Наприкінці тижня Україна наближається до Дня Незалежності та нового солярного циклу країни. Це вже окрема велика тема, якій буде присвячений самостійний прогноз.

Головна порада тижня

Коридор затемнень – це не покарання і не привід жити в очікуванні поганого.

"Це особливий період, коли багато подій набувають більшої ваги, а наші рішення можуть мати довготривалі наслідки. Тому не потрібно боятися цього тижня. Його потрібно пройти спокійно, гідно та усвідомлено", – вважає астролог.

Базиленко наголошує – не поспішайте. Не приймайте рішення лише тому, що вас переповнюють емоції. Не намагайтеся контролювати абсолютно все. Спостерігайте за людьми, інформацією та ситуаціями, які приходять у ваше життя.

"А якщо життя саме ставить вас перед необхідністю зробити важливий вибір — поставтеся до нього серйозно. Можливо, саме зараз відбувається те, значення чого стане зрозумілим лише через деякий час. Цей тиждень може стати для багатьох своєрідним іспитом. Але саме такі періоди іноді відкривають дорогу до найбільших змін у майбутньому", – резюмувала астролог.