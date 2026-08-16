За сутки оккупантов стало меньше на полторы тысячи человек — Генштаб
Киев • УНН
За сутки 15 августа российские войска потеряли в войне с Украиной 1510 солдатов. Оккупанты также недосчитались 1920 БПЛА.
За сутки 15 августа российские войска потеряли в войне с Украиной 1510 солдат и 1920 БПЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооружённых сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1467320 (+1510)
- танков ‒ 12270 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 25151 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 48007 (+75)
- РСЗО ‒ 2034 (+8)
- средств ПВО ‒ 1570 (+2)
- самолётов ‒ 439 (0)
- вертолётов ‒ 354 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 463404 (+1920)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 2257 (+16)
- кораблей / катеров ‒ 35 (0)
- подводных лодок ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 134851 (+476)
- специальной техники ‒ 4535 (+7)
- крылатых ракет ‒ 5007 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По данным Генштаба, потери российских войск достигли 1 460 400 человек. москва активнее привлекает иностранцев и может призвать ещё до 500 тысяч осенью.
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