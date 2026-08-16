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За добу окупантів поменшало на півтори тисячі осіб - Генштаб

Київ • УНН

 • 812 перегляди

За добу 15 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1510 солдатів. Окупанти також не дорахувалися 1920 БпЛА.

За добу окупантів поменшало на півтори тисячі осіб - Генштаб

За добу 15 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1510 солдатів та 1920 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1467320 (+1510)
    • танків ‒ 12270 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 25151 (+7)
        • артилерійських систем ‒ 48007 (+75)
          • РСЗВ ‒ 2034 (+8)
            • засоби ППО ‒ 1570 (+2)
              • літаків ‒ 439 (0)
                • гелікоптерів ‒ 354 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 463404 (+1920)
                    • наземних робототехнічних комплексів ‒ 2257 (+16)
                      • кораблі / катери ‒ 35 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 134851 (+476)
                            • спеціальна техніка ‒ 4535 (+7)
                              • крилаті ракети ‒ 5007 (0)

                                Дані уточнюються.

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