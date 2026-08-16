За добу окупантів поменшало на півтори тисячі осіб - Генштаб
Київ • УНН
За добу 15 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1510 солдатів. Окупанти також не дорахувалися 1920 БпЛА.
За добу 15 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1510 солдатів та 1920 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1467320 (+1510)
- танків ‒ 12270 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 25151 (+7)
- артилерійських систем ‒ 48007 (+75)
- РСЗВ ‒ 2034 (+8)
- засоби ППО ‒ 1570 (+2)
- літаків ‒ 439 (0)
- гелікоптерів ‒ 354 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 463404 (+1920)
- наземних робототехнічних комплексів ‒ 2257 (+16)
- кораблі / катери ‒ 35 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 134851 (+476)
- спеціальна техніка ‒ 4535 (+7)
- крилаті ракети ‒ 5007 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За даними Генштабу, втрати російських військ сягнули 1 460 400 осіб. москва активніше залучає іноземців та може призвати ще до 500 тисяч восени.
Війська рф вийшли з Дніпропетровської області - Комітет офіцерів росії14.08.26, 23:59 • 111506 переглядiв