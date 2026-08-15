Украденную в 2018 году гравюру Пикассо случайно нашли в пустой квартире

Гравюру Пабло Пикассо, которую украли из художественной галереи в Милуоки в 2018 году, случайно нашли во время уборки пустой квартиры. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

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Арендодатель Тим Дерц обнаружил работу на стене квартиры, из которой выселили жильца. По его словам, гравюра была покрыта толстым слоем пыли. Мужчина показал её другу-антиквару, который узнал работу Пикассо и предположил, что это именно украденная гравюра.

Полиция подтвердила подлинность находки и связалась с бывшим владельцем галереи Биллом Делиндом. Он сразу узнал работу «Тореро» — одну из 30 известных гравюр Пикассо с его подписью. На обратной стороне рамы до сих пор оставалась наклейка с оценкой стоимости, которая была там в 2018 году.

На момент кражи гравюру оценивали в $35–50 тысяч. Сейчас её стоимость может приближаться к $50 тысячам, хотя окончательную оценку ещё не проводили.

Работа остаётся в полиции Милуоки, пока вопросы о её возвращении и страховой компенсации не будут урегулированы. Расследование кражи продолжается.

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