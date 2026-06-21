Во Франции полиция искала наркотики, а нашла украденную картину Пикассо за 15 миллионов евро

Французские правоохранители во время операции против наркоторговли обнаружили похищенную картину Пабло Пикассо, стоимость которой оценивают в 12-15 млн евро. Об этом сообщает Le Parisien, пишет УНН.

Детали

Полотно нашли 15 июня во время обыска в доме тети 37-летнего мужчины, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Кроме картины, полицейские изъяли почти 20 кг гашиша, наличные и дизайнерскую одежду стоимостью в сотни тысяч евро.

По данным следствия, картина с изображением Мари-Терез Вальтер – одной из муз Пикассо – принадлежит инвесторке из Сингапура и была похищена из хранилища произведений искусства в Париже.

Подозреваемый признал кражу картины

Следователи установили, что задержанный ранее работал в компании, которая хранила произведения искусства. Во время допроса он признал свою причастность к похищению полотна.

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По словам мужчины, он якобы хотел продемонстрировать недостатки системы безопасности работодателя. Однако прокуратура Кретея не приняла такое объяснение и открыла производство по фактам кражи и сокрытия похищенного имущества.

Вместе с главным подозреваемым задержали еще пятерых человек, троих из них взяли под стражу. Следствие также проверяет, могли ли из парижского хранилища исчезнуть другие ценные произведения искусства.

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