Макрон принял отставку директора Лувра из-за громкого октябрьского ограбления
Киев • УНН
Президент Франции уволил директора Лувра Лоранс де Карс после ограбления, которое длилось семь минут. Злоумышленники похитили королевские драгоценности, выявив критические пробелы в охране.
Президент Франции назвал увольнение главы музея Лоранс де Карс «актом ответственности» после дерзкого преступления, произошедшего в одном из самых известных культурных учреждений мира. Решение о смене руководства было принято на фоне общественного резонанса и необходимости радикального пересмотра систем защиты бесценных экспонатов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Дерзкое ограбление, длившееся всего семь минут, шокировало европейское сообщество своей подготовленностью и скоростью. Злоумышленники, вооруженные дисковыми шлифовальными машинами, похитили королевские ожерелья, тиары и серьги, беспрепятственно покинув территорию музея. Этот инцидент выявил критические пробелы в охранной системе Лувра, что и привело к кадровым перестановкам на высшем уровне.
Обновление стратегии безопасности и будущее учреждения
В Елисейском дворце подчеркнули, что отставка де Карс происходит в момент, когда Лувр нуждается в спокойствии и новом сильном толчке для реализации масштабных проектов модернизации. Новое руководство должно сосредоточиться на восстановлении репутации учреждения и внедрении передовых технологий для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Власти Франции ожидают, что эти шаги помогут вернуть доверие посетителей и международных партнеров к безопасности мирового культурного наследия.
