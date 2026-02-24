Макрон принял отставку директора Лувра из-за громкого октябрьского ограбления

$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:45 • 1046 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 1972 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 2596 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 4290 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 8412 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 11590 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 12609 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 12475 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 21063 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13251 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
86%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo24 февраля, 09:17 • 18108 просмотра
МИД обнародовал заявление к годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину24 февраля, 09:24 • 6026 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений24 февраля, 09:44 • 23410 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 15013 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 8642 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 21063 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 32379 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 50818 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 69543 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 72435 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Беларусь
Латвия
Реклама
УНН Lite
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 3878 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 8720 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 15048 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 26906 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 24613 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)

Макрон принял отставку директора Лувра из-за громкого октябрьского ограбления

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президент Франции уволил директора Лувра Лоранс де Карс после ограбления, которое длилось семь минут. Злоумышленники похитили королевские драгоценности, выявив критические пробелы в охране.

Макрон принял отставку директора Лувра из-за громкого октябрьского ограбления

Президент Франции назвал увольнение главы музея Лоранс де Карс «актом ответственности» после дерзкого преступления, произошедшего в одном из самых известных культурных учреждений мира. Решение о смене руководства было принято на фоне общественного резонанса и необходимости радикального пересмотра систем защиты бесценных экспонатов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Дерзкое ограбление, длившееся всего семь минут, шокировало европейское сообщество своей подготовленностью и скоростью. Злоумышленники, вооруженные дисковыми шлифовальными машинами, похитили королевские ожерелья, тиары и серьги, беспрепятственно покинув территорию музея. Этот инцидент выявил критические пробелы в охранной системе Лувра, что и привело к кадровым перестановкам на высшем уровне.

Обновление стратегии безопасности и будущее учреждения

В Елисейском дворце подчеркнули, что отставка де Карс происходит в момент, когда Лувр нуждается в спокойствии и новом сильном толчке для реализации масштабных проектов модернизации. Новое руководство должно сосредоточиться на восстановлении репутации учреждения и внедрении передовых технологий для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Власти Франции ожидают, что эти шаги помогут вернуть доверие посетителей и международных партнеров к безопасности мирового культурного наследия.

Лувр впервые показал поврежденную корону императрицы Евгении после ограбления музея06.02.26, 13:10 • 9665 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Золото
Bloomberg L.P.
Эмманюэль Макрон
Франция