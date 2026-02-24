Макрон прийняв відставку директорки Лувру через гучне жовтневе пограбування

$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:45 • 1206 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34 • 2208 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 2806 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32 • 4432 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 8498 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 11633 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 12644 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 12497 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 21131 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13263 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
86%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
МЗС оприлюднило заяву до роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну24 лютого, 09:24 • 6126 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень24 лютого, 09:44 • 23485 перегляди
Україна викрила росію у спробі "переписати" Будапештський меморандум24 лютого, 10:17 • 4190 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 15092 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 8802 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 21131 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 32439 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 50867 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 69577 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 72471 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Білорусь
Латвія
Реклама
УНН Lite
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 3928 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 8876 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 15129 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 26931 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 24637 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)

Макрон прийняв відставку директорки Лувру через гучне жовтневе пограбування

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Президент Франції звільнив директорку Лувру Лоранс де Карс після пограбування, що тривало сім хвилин. Зловмисники викрали королівські коштовності, виявивши критичні прогалини в охороні.

Макрон прийняв відставку директорки Лувру через гучне жовтневе пограбування

Президент Франції назвав звільнення очільниці музею Лоранс де Карс "актом відповідальності" після зухвалого злочину, що стався в одному з найвідоміших культурних закладів світу. Рішення про зміну керівництва ухвалили на тлі суспільного резонансу та необхідності радикального перегляду систем захисту безцінних експонатів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зухвале пограбування, яке тривало лише сім хвилин, шокувало європейську спільноту своєю підготовленістю та швидкістю. Зловмисники, озброєні дисковими шліфувальними машинами, викрали королівські намиста, тіари та сережки, безперешкодно покинувши територію музею. Цей інцидент виявив критичні прогалини в охоронній системі Лувру, що й призвело до кадрових перестановок на найвищому рівні.

Оновлення стратегії безпеки та майбутнє інституції

У Єлисейському палаці наголосили, що відставка де Карс відбувається в момент, коли Лувр потребує спокою та нового сильного поштовху для реалізації масштабних проектів модернізації. Нове керівництво має зосередитися на відновленні репутації закладу та впровадженні передових технологій для запобігання подібним інцидентам у майбутньому. Влада Франції очікує, що ці кроки допоможуть повернути довіру відвідувачів та міжнародних партнерів до безпеки світової культурної спадщини.

Лувр вперше показав пошкоджену корону імператриці Євгенії після пограбування музею06.02.26, 13:10 • 9665 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Техніка
Золото
Bloomberg
Емманюель Макрон
Франція