Макрон прийняв відставку директорки Лувру через гучне жовтневе пограбування
Київ • УНН
Президент Франції звільнив директорку Лувру Лоранс де Карс після пограбування, що тривало сім хвилин. Зловмисники викрали королівські коштовності, виявивши критичні прогалини в охороні.
Президент Франції назвав звільнення очільниці музею Лоранс де Карс "актом відповідальності" після зухвалого злочину, що стався в одному з найвідоміших культурних закладів світу. Рішення про зміну керівництва ухвалили на тлі суспільного резонансу та необхідності радикального перегляду систем захисту безцінних експонатів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Зухвале пограбування, яке тривало лише сім хвилин, шокувало європейську спільноту своєю підготовленістю та швидкістю. Зловмисники, озброєні дисковими шліфувальними машинами, викрали королівські намиста, тіари та сережки, безперешкодно покинувши територію музею. Цей інцидент виявив критичні прогалини в охоронній системі Лувру, що й призвело до кадрових перестановок на найвищому рівні.
Оновлення стратегії безпеки та майбутнє інституції
У Єлисейському палаці наголосили, що відставка де Карс відбувається в момент, коли Лувр потребує спокою та нового сильного поштовху для реалізації масштабних проектів модернізації. Нове керівництво має зосередитися на відновленні репутації закладу та впровадженні передових технологій для запобігання подібним інцидентам у майбутньому. Влада Франції очікує, що ці кроки допоможуть повернути довіру відвідувачів та міжнародних партнерів до безпеки світової культурної спадщини.
