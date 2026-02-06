Лувр вперше показав пошкоджену корону імператриці Євгенії після пограбування музею
Київ • УНН
Лувр вперше продемонстрував стан корони імператриці Євгенії, пошкодженої під час пограбування 19 жовтня 2025 року. Реліквія зберегла майже повну цілісність, що робить можливою повну реставрацію.
Музей Лувр уперше продемонстрував стан корони дружини Наполеона III, яка постраждала під час пограбування 19 жовтня 2025 року. Реліквію знайшли біля підніжжя галереї Аполлона: хоча ювелірний виріб зазнав серйозних деформацій через удар та варварське виймання з вітрини, він зберіг майже повну цілісність, що робить можливою повну реставрацію. Про це повідомляється на сайті Лувру, пише УНН.
Деталі
Згідно з першим державним звітом, корона була деформована ще під час крадіжки, коли її силоміць витягали крізь вузький отвір, зроблений шліфувальною машинкою. Фахівці зазначають, що з восьми золотих орлів відсутній лише один. Усі 56 смарагдів залишилися на місці, а з 1354 діамантів бракує лише близько десяти дуже дрібних каменів.
Попри змінену форму каркаса, більшість декоративних пальмет присутні, хоча деякі відірвалися від кріплення.
Діамантово-смарагдова куля ціла та досі прикріплена до оправи корони
Оскільки майже всі складові частини збереглися, повне відновлення реліквії відбудеться без необхідності відтворення чи реконструкції елементів.
Створення дорадчого комітету та реставрація
Для відновлення корони імператриці Євгенії створено спеціальний комітет під головуванням президента Лувру Лоуренса де Карса. До його складу увійшли провідні історики мистецтва, мінералоги та куратори. Окрім державних фахівців, до процесу залучать представників п'яти найстаріших ювелірних будинків Франції – Mellerio, Chaumet, Cartier, Boucheron та Van Cleef & Arpels.
Корона, створена ювеліром Александром Габріелем Лемоньє для Всесвітньої виставки 1855 року, є однією з трьох уцілілих корон суверенів у Франції. Її реставрація буде проведена акредитованим фахівцем після конкурсного відбору відповідно до Кодексу спадщини.
Історичні ювелірні будинки вже висловили готовність підтримати відновлення цього культового твору, що має виняткове значення для національної спадщини.
