Лувр вперше показав пошкоджену корону імператриці Євгенії після пограбування музею

Ексклюзив
11:00 • 760 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 5216 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 10904 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 46260 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 46060 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 36711 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 49291 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 89894 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 34550 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31376 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
Популярнi новини
Фінляндія надає Україні 32-й пакет військової допомоги на 43 мільйони євро6 лютого, 01:19 • 13393 перегляди
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP6 лютого, 01:53 • 15790 перегляди
У Колумбії обстріляли кортеж сенатора: загинули охоронці6 лютого, 02:28 • 7244 перегляди
Рятувальники показали евакуацію 9 людей з Дружківки на ДонеччиніVideo6 лютого, 03:01 • 4966 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів6 лютого, 04:30 • 14822 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
11:00 • 784 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 23738 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 46285 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 89904 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 80019 перегляди
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 14892 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 17941 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 27239 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 30599 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 64996 перегляди
Лувр вперше показав пошкоджену корону імператриці Євгенії після пограбування музею

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Лувр вперше продемонстрував стан корони імператриці Євгенії, пошкодженої під час пограбування 19 жовтня 2025 року. Реліквія зберегла майже повну цілісність, що робить можливою повну реставрацію.

Лувр вперше показав пошкоджену корону імператриці Євгенії після пограбування музею

Музей Лувр уперше продемонстрував стан корони дружини Наполеона III, яка постраждала під час пограбування 19 жовтня 2025 року. Реліквію знайшли біля підніжжя галереї Аполлона: хоча ювелірний виріб зазнав серйозних деформацій через удар та варварське виймання з вітрини, він зберіг майже повну цілісність, що робить можливою повну реставрацію. Про це повідомляється на сайті Лувру, пише УНН.

Деталі

Згідно з першим державним звітом, корона була деформована ще під час крадіжки, коли її силоміць витягали крізь вузький отвір, зроблений шліфувальною машинкою. Фахівці зазначають, що з восьми золотих орлів відсутній лише один. Усі 56 смарагдів залишилися на місці, а з 1354 діамантів бракує лише близько десяти дуже дрібних каменів.

У Парижі заарештовано четвертого підозрюваного у пограбуванні Лувра28.11.25, 20:01 • 4509 переглядiв

Попри змінену форму каркаса, більшість декоративних пальмет присутні, хоча деякі відірвалися від кріплення.

Діамантово-смарагдова куля ціла та досі прикріплена до оправи корони

– йдеться у висновку експертів.

Оскільки майже всі складові частини збереглися, повне відновлення реліквії відбудеться без необхідності відтворення чи реконструкції елементів.

Створення дорадчого комітету та реставрація

Для відновлення корони імператриці Євгенії створено спеціальний комітет під головуванням президента Лувру Лоуренса де Карса. До його складу увійшли провідні історики мистецтва, мінералоги та куратори. Окрім державних фахівців, до процесу залучать представників п'яти найстаріших ювелірних будинків Франції – Mellerio, Chaumet, Cartier, Boucheron та Van Cleef & Arpels.

Корона, створена ювеліром Александром Габріелем Лемоньє для Всесвітньої виставки 1855 року, є однією з трьох уцілілих корон суверенів у Франції. Її реставрація буде проведена акредитованим фахівцем після конкурсного відбору відповідно до Кодексу спадщини.

Історичні ювелірні будинки вже висловили готовність підтримати відновлення цього культового твору, що має виняткове значення для національної спадщини.

Прокуратура Франції: Лувр пограбували не мафіозі, а дрібні злочинці з передмість Парижа02.11.25, 19:45 • 6525 переглядiв

Степан Гафтко

