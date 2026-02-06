Лувр впервые показал поврежденную корону императрицы Евгении после ограбления музея

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
11:00 • 548 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 5010 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 10792 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 46049 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 45926 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 36627 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 49217 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 89769 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 34524 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 31364 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.7м/с
74%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Финляндия предоставляет Украине 32-й пакет военной помощи на 43 миллиона евро6 февраля, 01:19 • 13393 просмотра
До начала лета: российские чиновники предупреждают путина об угрозе экономического кризиса в рф - WP6 февраля, 01:53 • 15790 просмотра
В Колумбии обстреляли кортеж сенатора: погибли охранники6 февраля, 02:28 • 7244 просмотра
Спасатели показали эвакуацию 9 человек из Дружковки в Донецкой областиVideo6 февраля, 03:01 • 4966 просмотра
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров6 февраля, 04:30 • 14822 просмотра
публикации
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
11:00 • 548 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 23621 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 46049 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 89769 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 79919 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Блогеры
Богдан Хмельницкий
Илон Маск
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Оман
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 14825 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 17883 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 27190 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 30557 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 64908 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Социальная сеть
Золото
Дипломатка

Лувр впервые показал поврежденную корону императрицы Евгении после ограбления музея

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Лувр впервые продемонстрировал состояние короны императрицы Евгении, поврежденной во время ограбления 19 октября 2025 года. Реликвия сохранила почти полную целостность, что делает возможной полную реставрацию.

Лувр впервые показал поврежденную корону императрицы Евгении после ограбления музея

Музей Лувр впервые продемонстрировал состояние короны супруги Наполеона III, пострадавшей во время ограбления 19 октября 2025 года. Реликвию нашли у подножия галереи Аполлона: хотя ювелирное изделие подверглось серьезным деформациям из-за удара и варварского извлечения из витрины, оно сохранило почти полную целостность, что делает возможной полную реставрацию. Об этом сообщается на сайте Лувра, пишет УНН.

Детали

Согласно первому государственному отчету, корона была деформирована еще во время кражи, когда ее силой извлекали через узкое отверстие, сделанное шлифовальной машинкой. Специалисты отмечают, что из восьми золотых орлов отсутствует только один. Все 56 изумрудов остались на месте, а из 1354 бриллиантов не хватает лишь около десяти очень мелких камней.

В Париже арестован четвертый подозреваемый в ограблении Лувра28.11.25, 20:01 • 4509 просмотров

Несмотря на измененную форму каркаса, большинство декоративных пальмет присутствуют, хотя некоторые оторвались от крепления.

Бриллиантово-изумрудный шар цел и до сих пор прикреплен к оправе короны

– говорится в заключении экспертов.

Поскольку почти все составные части сохранились, полное восстановление реликвии произойдет без необходимости воссоздания или реконструкции элементов.

Создание консультативного комитета и реставрация

Для восстановления короны императрицы Евгении создан специальный комитет под председательством президента Лувра Лоуренса де Карса. В его состав вошли ведущие историки искусства, минералоги и кураторы. Помимо государственных специалистов, к процессу привлекут представителей пяти старейших ювелирных домов Франции – Mellerio, Chaumet, Cartier, Boucheron и Van Cleef & Arpels.

Корона, созданная ювелиром Александром Габриэлем Лемонье для Всемирной выставки 1855 года, является одной из трех уцелевших корон суверенов во Франции. Ее реставрация будет проведена аккредитованным специалистом после конкурсного отбора в соответствии с Кодексом наследия.

Исторические ювелирные дома уже выразили готовность поддержать восстановление этого культового произведения, имеющего исключительное значение для национального наследия.

Прокуратура Франции: Лувр ограбили не мафиози, а мелкие преступники из пригородов Парижа02.11.25, 19:45 • 6525 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Техника
Бренд
Золото
Лувр
Франция