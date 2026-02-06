Лувр впервые показал поврежденную корону императрицы Евгении после ограбления музея
Лувр впервые продемонстрировал состояние короны императрицы Евгении, поврежденной во время ограбления 19 октября 2025 года. Реликвия сохранила почти полную целостность, что делает возможной полную реставрацию.
Музей Лувр впервые продемонстрировал состояние короны супруги Наполеона III, пострадавшей во время ограбления 19 октября 2025 года. Реликвию нашли у подножия галереи Аполлона: хотя ювелирное изделие подверглось серьезным деформациям из-за удара и варварского извлечения из витрины, оно сохранило почти полную целостность, что делает возможной полную реставрацию. Об этом сообщается на сайте Лувра, пишет УНН.
Детали
Согласно первому государственному отчету, корона была деформирована еще во время кражи, когда ее силой извлекали через узкое отверстие, сделанное шлифовальной машинкой. Специалисты отмечают, что из восьми золотых орлов отсутствует только один. Все 56 изумрудов остались на месте, а из 1354 бриллиантов не хватает лишь около десяти очень мелких камней.
Несмотря на измененную форму каркаса, большинство декоративных пальмет присутствуют, хотя некоторые оторвались от крепления.
Бриллиантово-изумрудный шар цел и до сих пор прикреплен к оправе короны
Поскольку почти все составные части сохранились, полное восстановление реликвии произойдет без необходимости воссоздания или реконструкции элементов.
Создание консультативного комитета и реставрация
Для восстановления короны императрицы Евгении создан специальный комитет под председательством президента Лувра Лоуренса де Карса. В его состав вошли ведущие историки искусства, минералоги и кураторы. Помимо государственных специалистов, к процессу привлекут представителей пяти старейших ювелирных домов Франции – Mellerio, Chaumet, Cartier, Boucheron и Van Cleef & Arpels.
Корона, созданная ювелиром Александром Габриэлем Лемонье для Всемирной выставки 1855 года, является одной из трех уцелевших корон суверенов во Франции. Ее реставрация будет проведена аккредитованным специалистом после конкурсного отбора в соответствии с Кодексом наследия.
Исторические ювелирные дома уже выразили готовность поддержать восстановление этого культового произведения, имеющего исключительное значение для национального наследия.
