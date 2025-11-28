В Париже арестован четвертый подозреваемый в ограблении Лувра

Парижская полиция задержала мужчину, которого считают четвертым членом банды, похитившей драгоценности из Лувра 19 октября, сообщил в пятницу прокурор города. По словам Лоры Беккуо, прокурора, возглавляющей расследование, таким образом все четверо подозреваемых, причастных к дерзкому ограблению, сейчас находятся под стражей. Об этом говорится в материале Associated Press, пишет УНН.

Детали

39-летний задержанный имеет шесть предыдущих судимостей, включая хранение краденых товаров, за что в 2010 году получил условный срок. Ему предъявлены предварительные обвинения в ограблении, совершенном организованной бандой, что наказывается до 15 лет лишения свободы, и в преступном сговоре, что предусматривает до 10 лет заключения, если вина будет доказана.

Во Франции задержаны еще четверо подозреваемых по делу об ограблении Лувра

По данным прокурора, добыча банды оценивается в 88 миллионов евро, не учитывая исторической ценности драгоценностей для Франции. В заявлении не уточняется точная роль арестованного в ограблении, которое было совершено днем с помощью угловых шлифовальных машин, грузового подъемника и маскировки под рабочих в ярких жилетах.

Трое других лиц, задержанных ранее для допроса, были освобождены без предъявления обвинений.

Следователи продолжают работать с целью поиска похищенных драгоценностей и установления роли каждого лица в этой организованной преступной группировке, а также выяснения того, как было спланировано и совершено хищение – добавила Беккуо.

По данным расследования, ограбление осуществляла команда из четырех человек: двое проникли в Галерею Аполлона в Лувре, где находились драгоценности, а еще двое ждали снаружи на мотоциклах для их вывоза.

Лувр установит 100 видеокамер и полицейский участок после ограбления - BBC