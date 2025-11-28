$42.190.11
15:39 • 7268 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 12123 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
13:56 • 18953 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 16814 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 14338 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 31172 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 20599 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18063 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 35881 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 19885 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
В Париже арестован четвертый подозреваемый в ограблении Лувра

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Полиция Парижа задержала 39-летнего мужчину, которого считают четвертым членом банды, ограбившей Лувр 19 октября. Он имеет шесть судимостей и ему грозит до 15 лет тюрьмы за ограбление и 10 лет за преступный сговор.

В Париже арестован четвертый подозреваемый в ограблении Лувра

Парижская полиция задержала мужчину, которого считают четвертым членом банды, похитившей драгоценности из Лувра 19 октября, сообщил в пятницу прокурор города. По словам Лоры Беккуо, прокурора, возглавляющей расследование, таким образом все четверо подозреваемых, причастных к дерзкому ограблению, сейчас находятся под стражей. Об этом говорится в материале Associated Press, пишет УНН.

Детали

39-летний задержанный имеет шесть предыдущих судимостей, включая хранение краденых товаров, за что в 2010 году получил условный срок. Ему предъявлены предварительные обвинения в ограблении, совершенном организованной бандой, что наказывается до 15 лет лишения свободы, и в преступном сговоре, что предусматривает до 10 лет заключения, если вина будет доказана.

Во Франции задержаны еще четверо подозреваемых по делу об ограблении Лувра25.11.25, 17:57 • 2632 просмотра

По данным прокурора, добыча банды оценивается в 88 миллионов евро, не учитывая исторической ценности драгоценностей для Франции. В заявлении не уточняется точная роль арестованного в ограблении, которое было совершено днем с помощью угловых шлифовальных машин, грузового подъемника и маскировки под рабочих в ярких жилетах.

Трое других лиц, задержанных ранее для допроса, были освобождены без предъявления обвинений. 

Следователи продолжают работать с целью поиска похищенных драгоценностей и установления роли каждого лица в этой организованной преступной группировке, а также выяснения того, как было спланировано и совершено хищение 

– добавила Беккуо.

По данным расследования, ограбление осуществляла команда из четырех человек: двое проникли в Галерею Аполлона в Лувре, где находились драгоценности, а еще двое ждали снаружи на мотоциклах для их вывоза.

Лувр установит 100 видеокамер и полицейский участок после ограбления - BBC19.11.25, 16:49 • 3124 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Ассошиэйтед Пресс
Париж
Франция