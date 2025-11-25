Во Франции задержаны еще четверо подозреваемых по делу об ограблении Лувра

Французские правоохранительные органы арестовали еще четырех человек в связи с произошедшим в прошлом месяце дерзким ограблением коронных драгоценностей на сумму около 88 млн евро (77 млн фунтов) из Лувра, сообщила прокуратура Парижа. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

«Это двое мужчин в возрасте 38 и 39 лет и две женщины в возрасте 31 и 40 лет, все из региона Парижа», — сказала Лор Бекко. Французские СМИ сообщали, что среди арестованных был последний член банды из четырех человек, совершивших взлом музея.

Газета Le Parisien, ссылаясь на источники в полиции, сообщила, что подозреваемого задержали во вторник утром, и сейчас он находится в полицейском управлении. Ему предъявлено обвинение в организованной краже и преступном сговоре.

Как отмечает издание, воры якобы припарковали угнанный грузовик возле музея и воспользовались выдвижной лестницей и грузовым лифтом, чтобы добраться до окна на первом этаже Галереи Аполлона во время кражи 19 октября — одного из самых дерзких ограблений в современной истории Франции.

Двое нападавших разбили незащищенное окно и две стеклянные витрины в галерее, после чего спустились на лифте. Еще двое членов банды ждали их на мотоциклах, на которых все скрылись с места преступления во время дерзкого ограбления днем, которое длилось менее семи минут от начала до конца.

Лувр перевез некоторые драгоценности после дерзкого ограбления

Банда скрылась с восемью ювелирными изделиями, включая изумрудное и бриллиантовое ожерелье, которое Наполеон Бонапарт подарил своей второй жене Марии Луизе, и тиару с 212 жемчужинами и почти 2000 бриллиантами, ранее принадлежавшую жене Наполеона III.

Никакие драгоценности пока не были найдены. ДНК-анализ, оставленных на месте преступления (включая перчатки, жилет и дисковые ножи), привел к задержанию через неделю пары подозреваемых в проникновении в музей, которых идентифицировали как Аеда Г. и Абдулайе Н.

Третий мужчина, Слиман К., подозреваемый в управлении одним из двух скутеров, использованных во время кражи, был задержан несколько дней спустя. Один из мужчин, арестованных во вторник, считается вторым водителем и четвертым членом команды.

Пятый подозреваемый, обвиняемый в пособничестве банде, также уже привлечен к ответственности. Государственный аудитор Франции в этом месяце назвал кражу «громким сигналом тревоги» из-за «полностью недостаточной скорости» обновления систем безопасности в самом посещаемом музее мира.

Руководство Лувра приняло «большинство» замечаний аудитора. Административное расследование кражи выявило «хроническую, структурную недооценку риска вторжения и кражи» и «недостаточную безопасность».

