Во Франции задержаны еще четверо подозреваемых по делу об ограблении Лувра

16:32 • 2342 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
15:19 • 7904 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 10709 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 10655 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 10531 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 11447 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 11946 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 22900 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 13205 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11414 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:21 • 22908 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
25 ноября, 10:00 • 33182 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 85145 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
24 ноября, 13:47 • 113798 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:20 • 103171 просмотра
Financial Times

Во Франции задержаны еще четверо подозреваемых по делу об ограблении Лувра

Киев • УНН

 • 936 просмотра

Французские правоохранители арестовали еще четырех человек в связи с ограблением коронных драгоценностей на сумму 88 млн евро из Лувра. Задержанные – двое мужчин в возрасте 38 и 39 лет и две женщины в возрасте 31 и 40 лет из региона Парижа.

Во Франции задержаны еще четверо подозреваемых по делу об ограблении Лувра

Французские правоохранительные органы арестовали еще четырех человек в связи с произошедшим в прошлом месяце дерзким ограблением коронных драгоценностей на сумму около 88 млн евро (77 млн фунтов) из Лувра, сообщила прокуратура Парижа. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

«Это двое мужчин в возрасте 38 и 39 лет и две женщины в возрасте 31 и 40 лет, все из региона Парижа», — сказала Лор Бекко. Французские СМИ сообщали, что среди арестованных был последний член банды из четырех человек, совершивших взлом музея.

Газета Le Parisien, ссылаясь на источники в полиции, сообщила, что подозреваемого задержали во вторник утром, и сейчас он находится в полицейском управлении. Ему предъявлено обвинение в организованной краже и преступном сговоре.

Как отмечает издание, воры якобы припарковали угнанный грузовик возле музея и воспользовались выдвижной лестницей и грузовым лифтом, чтобы добраться до окна на первом этаже Галереи Аполлона во время кражи 19 октября — одного из самых дерзких ограблений в современной истории Франции.

Двое нападавших разбили незащищенное окно и две стеклянные витрины в галерее, после чего спустились на лифте. Еще двое членов банды ждали их на мотоциклах, на которых все скрылись с места преступления во время дерзкого ограбления днем, которое длилось менее семи минут от начала до конца.

Банда скрылась с восемью ювелирными изделиями, включая изумрудное и бриллиантовое ожерелье, которое Наполеон Бонапарт подарил своей второй жене Марии Луизе, и тиару с 212 жемчужинами и почти 2000 бриллиантами, ранее принадлежавшую жене Наполеона III.

Никакие драгоценности пока не были найдены. ДНК-анализ, оставленных на месте преступления (включая перчатки, жилет и дисковые ножи), привел к задержанию через неделю пары подозреваемых в проникновении в музей, которых идентифицировали как Аеда Г. и Абдулайе Н.

Третий мужчина, Слиман К., подозреваемый в управлении одним из двух скутеров, использованных во время кражи, был задержан несколько дней спустя. Один из мужчин, арестованных во вторник, считается вторым водителем и четвертым членом команды.

Пятый подозреваемый, обвиняемый в пособничестве банде, также уже привлечен к ответственности. Государственный аудитор Франции в этом месяце назвал кражу «громким сигналом тревоги» из-за «полностью недостаточной скорости» обновления систем безопасности в самом посещаемом музее мира.

Руководство Лувра приняло «большинство» замечаний аудитора. Административное расследование кражи выявило «хроническую, структурную недооценку риска вторжения и кражи» и «недостаточную безопасность».

Ольга Розгон

Новости Мира
Золото
Хранитель
Париж
Франция