"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в Харькове
08:35 • 4066 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показатели
07:30 • 14489 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
05:34 • 21377 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
05:20 • 22825 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 32421 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжается
21 октября, 21:57 • 44093 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решение
21 октября, 19:58 • 43072 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 34796 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 31712 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
публикации
Эксклюзивы
Не только Лувр: во Франции ограбили еще один музей, исчезло почти 2000 уникальных монет XVIII века

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Во Франции ограбили музей "Дом просвещения Дени Дидро" в городе Лангр, откуда исчезло почти 2000 золотых и серебряных монет XVIII века. Это произошло после ряда других ограблений французских музеев, включая Лувр, Музей Жака Ширака, Национальный музей Адриена Дюбуше и Музей естественной истории в Париже.

Не только Лувр: во Франции ограбили еще один музей, исчезло почти 2000 уникальных монет XVIII века

Во Франции ограбили музей "Дом образования Дени Дидро" в городе Лангр на севере страны. Это произошло после ограбления Лувра в Париже: за одну ночь исчезло почти 2000 золотых и серебряных монет XVIII века, сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Многие из этих монет уникальны. По предварительным данным, преступники действовали профессионально - они явно знали, что искали, говорится в сообщении.

Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20.10.25, 11:22 • 115753 просмотра

В то же время СМИ сообщают, что с начала сентября текущего года наблюдаются многочисленные случаи ограблений французских музеев. Так, в середине октября пострадал Музей Жака Ширака в юго-западном Сарране. Это произошло дважды в течение 48 часов: были украдены часы, ювелирные изделия и дипломатические подарки, предназначавшиеся бывшему президенту Жаку Шираку.

Директор Лувра подала в отставку после ограбления, но ей отказали22.10.25, 03:57 • 3296 просмотров

В сентябре из Национального музея Адриена Дюбуше в Лиможе исчезли три китайских фарфоровых изделия стоимостью 6,5 млн евро. Эти изделия официально классифицированы как "национальное достояние".

Через несколько дней из музея естественной истории в Париже было украдено несколько самородков золота на сумму 1,5 млн евро.

Французские правоохранители выясняют - были ли все эти преступления заранее организованными, или это лишь совпадение.

Напомним

19 октября министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что в парижском музее Лувр произошло ограбление. Администрация музея сообщила, что он закрывается на весь день "по исключительным причинам".

В МВД Франции заявили, что ограбление Лувра длилось семь минут. Злоумышленники проникли извне с помощью подъемника и похитили ювелирные изделия неоценимой стоимости.

Также УНН сообщал, что стоимость украшений, которые были похищены из Лувра, составляет 88 млн евро.

Через три дня после ограбления Лувр был снова открыт для посетителей.

Евгений Устименко

Криминал и ЧПНовости Мира
Золото
Бильд
Париж
Франция