Не только Лувр: во Франции ограбили еще один музей, исчезло почти 2000 уникальных монет XVIII века

Во Франции ограбили музей "Дом образования Дени Дидро" в городе Лангр на севере страны. Это произошло после ограбления Лувра в Париже: за одну ночь исчезло почти 2000 золотых и серебряных монет XVIII века, сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Многие из этих монет уникальны. По предварительным данным, преступники действовали профессионально - они явно знали, что искали, говорится в сообщении.

В то же время СМИ сообщают, что с начала сентября текущего года наблюдаются многочисленные случаи ограблений французских музеев. Так, в середине октября пострадал Музей Жака Ширака в юго-западном Сарране. Это произошло дважды в течение 48 часов: были украдены часы, ювелирные изделия и дипломатические подарки, предназначавшиеся бывшему президенту Жаку Шираку.

В сентябре из Национального музея Адриена Дюбуше в Лиможе исчезли три китайских фарфоровых изделия стоимостью 6,5 млн евро. Эти изделия официально классифицированы как "национальное достояние".

Через несколько дней из музея естественной истории в Париже было украдено несколько самородков золота на сумму 1,5 млн евро.

Французские правоохранители выясняют - были ли все эти преступления заранее организованными, или это лишь совпадение.

Напомним

19 октября министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что в парижском музее Лувр произошло ограбление. Администрация музея сообщила, что он закрывается на весь день "по исключительным причинам".

В МВД Франции заявили, что ограбление Лувра длилось семь минут. Злоумышленники проникли извне с помощью подъемника и похитили ювелирные изделия неоценимой стоимости.

Также УНН сообщал, что стоимость украшений, которые были похищены из Лувра, составляет 88 млн евро.

Через три дня после ограбления Лувр был снова открыт для посетителей.