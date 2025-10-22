Директор Лувра подала в отставку после ограбления, но ей отказали

Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ

Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ

Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ

Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ 21 октября, 16:48 • 12391 просмотра

Во Франции озвучили стоимость украшений, похищенных из Лувра

Во Франции озвучили стоимость украшений, похищенных из Лувра

Во Франции озвучили стоимость украшений, похищенных из Лувра

Во Франции озвучили стоимость украшений, похищенных из Лувра 21 октября, 17:52 • 3598 просмотра

Поправки к госбюджету-2026: Верховная Рада работала почти до комендантского часа

Поправки к госбюджету-2026: Верховная Рада работала почти до комендантского часа

Поправки к госбюджету-2026: Верховная Рада работала почти до комендантского часа

Поправки к госбюджету-2026: Верховная Рада работала почти до комендантского часа 21:03 • 6704 просмотра