Директор Лувра подала в отставку после ограбления, но ей отказали

$41.760.03
48.660.10
ukenru
00:40 • 1500 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21:57 • 13439 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
19:58 • 20171 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 18610 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 22107 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 29199 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 42366 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 24074 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39 • 23260 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33 • 24245 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.1м/с
88%
750мм
Популярные новости
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 12391 просмотра
Во Франции озвучили стоимость украшений, похищенных из Лувра21 октября, 17:52 • 3598 просмотра
Поправки к госбюджету-2026: Верховная Рада работала почти до комендантского часа21:03 • 6704 просмотра
В Киеве взрывы: работает противовоздушная оборона22:19 • 8408 просмотра
Вызов медиков, пожары в разных районах: что известно о последствиях ночной атаки на Киев22:59 • 7952 просмотра
публикации
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto21 октября, 13:53 • 42365 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 49213 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 47674 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 52996 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 109895 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 12390 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 28463 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 38928 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 29994 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 86110 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
Фильм
Крылатая ракета Storm Shadow

Директор Лувра подала в отставку после ограбления, но ей отказали

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Директор Лувра Лоранс де Кар подала заявление об отставке после ограбления музея, однако Елисейский дворец отказался его принимать. Министр культуры Франции и президент Макрон выразили поддержку ее кандидатуры, отклонив отставку.

Директор Лувра подала в отставку после ограбления, но ей отказали

После резонансного ограбления Лувра его директор Лоранс де Кар подала заявление об отставке, однако Елисейский дворец отказался его принимать. Об этом информирует издание Le Figaro, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что де Кар подала заявление после похищения драгоценностей, но министр культуры Франции Рашида Дати и президент Эмманюэль Макрон выразили поддержку ее кандидатуры и отклонили отставку.

По словам Макрона, увольнение директора могло бы "остановить динамику реконструкции музея", которая продолжается сейчас. 

Глава французского Минкульта так же отстаивала де Кар во время встречи с представителями профсоюзов культурных учреждений.

Напомним

В воскресенье, 19 октября министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении в Лувре, что привело к закрытию музея на весь день. 

В МВД Франции заявили, что ограбление Лувра длилось семь минут. Злоумышленники проникли извне с помощью подъемника и похитили ювелирные изделия неоценимой стоимости.

Французский телеканал BMFTV показал видеокадры ограбления парижского музея Лувр. На записи видно мужчину в желтом жилете, который разбивает витрину, тогда как в зале находятся посетители.

Куратор Лувра оценил экономический ущерб в результате похищения восьми ювелирных изделий из музея в прошлое воскресенье в 88 миллионов евро. Прокурор Парижа Лора Беккуа выразила надежду, что злоумышленники не решат переплавить драгоценности.

Дерзкое ограбление Лувра: воры, вероятно, будут пойманы, но драгоценности вряд ли вернут21.10.25, 10:22 • 3012 просмотров

Вита Зеленецкая

КультураКриминал и ЧПНовости Мира
Елисейский дворец
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция