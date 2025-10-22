Директор Лувра подала в отставку после ограбления, но ей отказали
Киев • УНН
Директор Лувра Лоранс де Кар подала заявление об отставке после ограбления музея, однако Елисейский дворец отказался его принимать. Министр культуры Франции и президент Макрон выразили поддержку ее кандидатуры, отклонив отставку.
После резонансного ограбления Лувра его директор Лоранс де Кар подала заявление об отставке, однако Елисейский дворец отказался его принимать. Об этом информирует издание Le Figaro, передает УНН.
Подробности
Отмечается, что де Кар подала заявление после похищения драгоценностей, но министр культуры Франции Рашида Дати и президент Эмманюэль Макрон выразили поддержку ее кандидатуры и отклонили отставку.
По словам Макрона, увольнение директора могло бы "остановить динамику реконструкции музея", которая продолжается сейчас.
Глава французского Минкульта так же отстаивала де Кар во время встречи с представителями профсоюзов культурных учреждений.
Напомним
В воскресенье, 19 октября министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении в Лувре, что привело к закрытию музея на весь день.
В МВД Франции заявили, что ограбление Лувра длилось семь минут. Злоумышленники проникли извне с помощью подъемника и похитили ювелирные изделия неоценимой стоимости.
Французский телеканал BMFTV показал видеокадры ограбления парижского музея Лувр. На записи видно мужчину в желтом жилете, который разбивает витрину, тогда как в зале находятся посетители.
Куратор Лувра оценил экономический ущерб в результате похищения восьми ювелирных изделий из музея в прошлое воскресенье в 88 миллионов евро. Прокурор Парижа Лора Беккуа выразила надежду, что злоумышленники не решат переплавить драгоценности.
