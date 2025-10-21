Дерзкое ограбление Лувра: воры, вероятно, будут пойманы, но драгоценности вряд ли вернут

Серия дерзких краж в музеях Европы, кульминацией которой стало ограбление Лувра, показала, что украденные изделия быстро переплавляют или продают на черном рынке, поэтому шанс вернуть их целыми почти нулевой. Эксперты по культурному наследию говорят, что нехватка инвестиций в охрану превращает даже самые известные коллекции в легкую добычу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Преступные группировки по всей Европе, нуждающиеся в наличных, все чаще крадут ценные драгоценности и золото из музеев, таких как Лувр, и хотя правоохранительные органы часто ловят воров, им трудно вернуть бесценные вещи - говорят полиция и эксперты по искусству.

По словам специалистов, "лишь небольшая группа преступников была бы способна на такое дерзкое ограбление, как в воскресенье в Париже, и, возможно, уже известна полиции".

Но сами предметы, скорее всего, уже успели разобрать и продать.

Если я украду картину Ван Гога, то это будет Ван Гог. Я не могу избавиться от нее никаким другим каналом, кроме черного арт-рынка. Но когда я краду… ювелирные изделия, я могу перепродать их через незаконный рынок как драгоценные камни - сказал Марк Балселс, эксперт по вопросам преступлений против культурного наследия из Барселоны.

Дерзкое ограбление драгоценностей из Лувра, самого посещаемого музея мира, некоторые расценили как "национальное унижение", что повлекло за собой проверки безопасности в многочисленных культурных памятниках Франции.

Если вы нацелились на Лувр, самый важный музей в мире, а затем сбежали с драгоценностями французской короны, что-то было не так с безопасностью. Это одна из крупнейших охот на людей в истории Франции – сказал исследователь искусства Артур Бранд.

Руководители Лувра на самом деле уже забили тревогу по поводу нехватки инвестиций в охрану. Ведь по меньшей мере четыре французских музея были ограблены за последние два месяца, в частности золото было похищено из Музея естественной истории в Париже, как сообщают СМИ.

Кристофер Маринелло, основатель организации Art Recovery International, которая отслеживает похищенные произведения искусства, сказал, что такие ограбления музеев растут по всей Европе и за ее пределами. Он привел примеры таких случаев в Нидерландах, Франции, Египте.

Парижская прокуратура бьет тревогу

Парижская прокуратура поручила расследование специализированному подразделению парижской полиции, известному как BRB, которое разбирается с громкими ограблениями.

Бывший полицейский Паскаль Шкудлара, служивший в этом подразделении, заявил, что BRB занимался расследованием дела Ким Кардашьян в 2016 году, когда парижские преступники украли ее обручальное кольцо стоимостью 4 миллиона долларов, а также недавней серией похищений состоятельных крипто-боссов. Он сказал, что у BRB есть около 100 агентов, более десятка из которых специализируются на кражах в музеях.

Следователи будут изучать видеозаписи, телефонные разговоры и судебно-медицинские доказательства, а также будут задействованы информаторы.

Они могут иметь команды, которые работают над этим круглосуточно и в течение длительного периода - сказал Шкудлара, выразив «100%» уверенность, что воров поймают.

По словам Бренда, полиция тщательно изучит записи с камер наблюдения за последние недели, пытаясь установить личности подозрительных лиц. Коринн Шартрель, полицейская, ранее работавшая в Центральном управлении французской полиции по борьбе с торговлей культурными ценностями, сказала, что драгоценности вполне могут оказаться в каком-нибудь глобальном центре алмазов, таком как Антверпен, где "вероятно, есть люди, которых не очень волнует происхождение этих предметов".

Бриллианты также могли разрезать на более мелкие камни, а золото переплавить и продать, не указав его происхождения. Если воры чувствуют, что попадают в ловушку, они могут выбросить или вообще уничтожить добычу.

Как только их разрежут на меньшие драгоценности, дело будет сделано. Все кончено. Мы никогда больше не увидим эти изделия целыми. Очень малый процент возврата похищенных произведений искусства. Когда речь идет о ювелирных изделиях, этот процент еще меньше - сказал Маринелло.

Любая теория о том, что эти предметы заказал таинственный покупатель, была смехотворной, сказал Бренд.

Это неслыханно. .. Такое можно увидеть только в голливудских фильмах - сказал он.

Культурные органы по всей Европе будут рассматривать, как лучше обеспечить безопасность музеев при ограничении финансирования в охрану. Бренд сказал, что надлежащим образом защитить музей невозможно, поэтому лучшим решением было бы дать полиции больше времени на реагирование, сделав окна толще или добавив больше дверей.

Они знают, что у них есть только пять-шесть минут, чтобы избежать наказания, потому что через шесть минут появляется полиция. Поэтому, если они зайдут в музей... и обнаружат, что это занимает больше шести, семи, восьми минут, они этого не сделают – сказал он.

Генеральный директор Национальной галереи Финляндии Киммо Лева заявил, что финансовые реалии требуют принятия сложных решений.

Обострение повседневной экономики, естественно, не является лучшей основой для осуществления инвестиций, необходимых для смягчения потенциальных угроз - сказал Лева.

Напомним

Ранее УНН писал, что во время дерзкого рейда в воскресенье воры похитили из музея Лувр в Париже восемь ювелирных изделий, которые, по словам чиновников, имеют "несметную" ценность. Главной целью злоумышленников была галерея Аполлона, где хранится историческая коллекция коронных драгоценностей Франции.