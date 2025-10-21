Зухвале пограбування Лувра: злодії, ймовірно, будуть спіймані, але коштовності навряд чи повернуть

Серія зухвалих крадіжок у музеях Європи, кульмінацією якої стало пограбування Лувра, показала, що вкрадені вироби швидко переплавляють або продають на чорному ринку, тож шанс повернути їх цілими майже нульовий. Експерти з культурної спадщини кажуть, що брак інвестицій в охорону перетворюють навіть найвідоміші колекції на легку здобич, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Злочинні угруповання по всій Європі, які потребують готівки, дедалі частіше крадуть цінні коштовності та золото з музеїв, таких як Лувр і хоча правоохоронні органи часто ловлять злодіїв, їм важко повернути безцінні речі - кажуть поліція та експерти з мистецтва.

За словами фахівців, "лише невелика група злочинців була б здатна на таке зухвале пограбування, як у неділю в Парижі, і, можливо, вже відома поліції".

Але самі предмети скоріш за все вже встигли розібрати та продати.

Якщо я вкраду картину Ван Гога, то це буде Ван Гог. Я не можу позбутися нею жодним іншим каналом, окрім чорного арт-ринку. Але коли я краду… ювелірні вироби, я можу перепродати їх через незаконний ринок як дорогоцінне каміння - сказав Марк Балселс, експерт з питань злочинів проти культурної спадщини з Барселони.

Зухвале пограбування коштовностей з Лувру, найвідвідуванішого музею світу, дехто розцінив як "національне приниження", що спричинило перевірки безпеки в численних культурних пам'ятках Франції.

Якщо ви націлилися на Лувр, найважливіший музей у світі, а потім втекли з коштовностями французької корони, щось було не так з безпекою. Це одне з найбільших полювань на людей в історії Франції – сказав дослідник мистецтва Артур Бранд.

Очільники Лувру насправді вже забили тривогу щодо браку інвестицій в охорону. Адже щонайменше чотири французькі музеї були пограбовані за останні два місяці, зокрема золото було викрадено з Музею природознавства в Парижі, як повідомляють ЗМІ.

Крістофер Марінелло, засновник організації Art Recovery International, яка відстежує викрадені твори мистецтва, сказав, що такі пограбування музеїв зростають по всій Європі та за її межами. Він навів приклади таких випадків в Нідерландах, Франції, Єгипті.

Паризька прокуратура б'є на сполох

Паризька прокуратура доручила розслідування спеціалізованому підрозділу паризької поліції, відомому як BRB, який розбирається з гучними пограбуваннями.

Колишній поліцейський Паскаль Шкудлара, який служив у цьому підрозділі, заявив, що BRB займався розслідуванням справи Кім Кардаш'ян у 2016 році, коли паризькі злодії вкрали її обручку вартістю 4 мільйони доларів, а також нещодавньою серією викрадень заможних крипто-босів. Він сказав, що у BRB є близько 100 агентів, понад десяток з яких спеціалізуються на крадіжках у музеях.

Слідчі вивчатимуть відеозаписи, телефонні розмови та судово-медичні докази, а також будуть задіяні інформатори.

Вони можуть мати команди, які працюють над цим цілодобово та протягом тривалого періоду - сказав Шкудлара, висловивши «100%» впевненість, що злодіїв спіймають.

За словами Бренда, поліція ретельно вивчатиме записи з камер спостереження за останні тижні, намагаючись встановити особи підозрілих осіб. Корінн Шартрель, поліцейська, яка раніше працювала в Центральному управлінні французької поліції з боротьби з торгівлею культурними цінностями, сказала, що коштовності цілком можуть опинитися в якомусь глобальному центрі алмазів, такому як Антверпен, де "ймовірно, є люди, яких не дуже хвилює походження цих предметів".

Діаманти також могли розрізати на дрібніше каміння, а золото переплавити і продати, не вказавши його походження. Якщо злодії відчувають, що потрапляють у пастку, вони можуть викинути або взагалі знищити здобич.

Як тільки їх розріжуть на менші коштовності, справа буде зроблена. Все скінчено. Ми ніколи більше не побачимо ці вироби цілими. Дуже малий відсоток повернення викрадених творів мистецтва. Коли йдеться про ювелірні вироби, цей відсоток ще менший - сказав Марінелло.

Будь-яка теорія про те, що ці предмети замовив таємничий покупець, була смішною, сказав Бренд.

Це нечувано. .. Таке можна побачити лише в голлівудських фільмах - сказав він.

Культурні органи по всій Європі розглядатимуть, як краще забезпечити безпеку музеїв під час обмедення фінансування в охорону. Бренд сказав, що належним чином захистити музей неможливо, тому найкращим рішенням було б дати поліції більше часу на реагування, зробивши вікна товстішими або додавши більше дверей.

Вони знають, що в них є лише п’ять-шість хвилин, щоб уникнути покарання, бо через шість хвилин з’являється поліція. Тож, якщо вони зайдуть до музею... і виявлять, що це займає більше шести, семи, восьми хвилин, вони цього не зроблять – сказав він.

Генеральний директор Національної галереї Фінляндії Кіммо Лева заявив, що фінансові реалії вимагають прийняття складних рішень.

Загострення повсякденної економіки, природно, не є найкращою основою для здійснення інвестицій, необхідних для пом’якшення потенційних загроз - сказав Лева.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що під час зухвалого рейду в неділю злодії викрали з музею Лувр у Парижі вісім ювелірних виробів, які, за словами посадовців, мають "незліченну" цінність. Головною ціллю зловмисників була галерея Аполлона, де зберігається історична колекція коронних коштовностей Франції.