$41.730.10
48.760.24
ukenru
08:37 • 3436 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22 • 15052 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16 • 8200 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
07:13 • 13478 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
04:24 • 17681 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 22767 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 62063 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 97066 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 52937 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 47278 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3м/с
77%
749мм
Популярнi новини
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському20 жовтня, 00:21 • 28965 перегляди
Віддам даром: у Берліні хочуть підвищити штрафи за виставлені на вулиці речі20 жовтня, 00:48 • 14455 перегляди
Папа Лев XIV канонізував перших святих з Венесуели: хто увійшов до лику святихPhoto20 жовтня, 01:06 • 10921 перегляди
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці20 жовтня, 01:54 • 23391 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди04:49 • 19677 перегляди
Публікації
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину08:22 • 15053 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto08:14 • 10667 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 97067 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 64693 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 143737 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Емманюель Макрон
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 52035 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 54783 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 73711 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 72689 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 98959 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot
The New York Times
Золото

Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину

Київ • УНН

 • 15022 перегляди

Злочинцям знадобилося лише кілька хвилини, щоб викрасти у Луврі майже десяток дорогоцінних експонатів. Представники влади Франції обіцяють - безцінні коштовності знайдуть, а винних покарають.

Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину

Під час зухвалого рейду в неділю злодії викрали з музею Лувр у Парижі вісім ювелірних виробів, які, за словами посадовців, мають "незліченну" цінність. Головною ціллю зловмисників була галерея Аполлона, де зберігається історична колекція коронних коштовностей Франції, пише УНН з посиланням на The New York Times.

Що вкрали у Луврі

Злодії також намагалися викрасти корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III, на якій зображено вісім золотих орлів. Також вона містить 1354 діаманти, 1136 діамантів огранювання "троянда" та 56 смарагдів. Втім, завдяки зусиллям охорони, цієї крадіжки вдалося уникнути.

Корона імператриці Євгенії була виставлена разом з кількома іншими її речами, такими як ця тіара, яка містить 212 перлин, 1998 діамантів та 992 діаманти огранювання "троянда". Інші предмети в Луврі, що належали імператриці, - це діамантові брошки. Також є корона, намисто та сережки, прикрашені великими синіми каменями серед діамантів.

У Луврі повідомляють, що невідомо, хто замовив або створив серію сапфірових виробів, які зберігаються в галереї. Ці вироби датуються початком 19 століття і їх носили, серед інших, королева Гортензія, дружина Луї Бонапарта, та королева Марія-Амелі, дружина Луї Філіпа I.

Набір включає цю тіару з 24 цейлонськими сапфірами та 1083 діамантами, а також намисто з вісьмома сапфірами, оточеними діамантами у вишуканих золотих оправах, та пару сапфірових сережок.

Під час пограбування було викрадено лише одну із сережок, повідомило міністерство культури Франції у прес-релізі. Набір також спочатку включав три брошки, гребінець та два браслети, і є "цінним свідченням паризьких ювелірних виробів", йдеться на вебсайті Лувру.

Це намисто зі смарагдами та діамантами потрапило до колекції Лувру лише у 2004 році. Спочатку його Наполеон подарував своїй другій дружині Марії Луїзі на честь їх весілля у 1810 році. Намисто містить 32 смарагди, перлинної та ромбоподібної форми, а також 1138 діамантів.

У Луврі стверджують, що Наполеон замовив два набори розкішних ювелірних виробів, щоб відсвяткувати одруження, включаючи ще один набір з опалом та діамантами. Набір Лувру також включає пару сережок зі смарагдами та діамантами, які злодії також вкрали.

Зухвале пограбування у Мексиці: зловмисники поцупили 33 тонни золотого та срібного концентрату08.07.25, 05:39 • 63197 переглядiв

Макрон: це напад на спадщину

Президент Франції Еммануель Макрон уперше висловився щодо гучного "пограбування року" в Луврі. Він запевнив, що викрадені цінності обов’язково знайдуть, а винних у злочині покарають.

Крадіжка, скоєна в Луврі - це напад на спадщину, яку ми цінуємо, бо це наша історія. Ми знайдемо викрадені вироби, і винні будуть притягнуті до відповідальності

- йдеться у дописі.

За словами президента, наразі ведеться розслідування під керівництвом прокуратури Парижу. Робиться все необхідне, щоб повернути викрадене та покарати зловмисників.

Проєкт "Новий Ренесанс Лувру", який ми розпочали в січні, передбачає посилену безпеку. Він забезпечить збереження та захист того, що становить нашу пам’ять і нашу культуру

- додав Макрон.

Як грабували Лувр

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що "велике пограбування" Лувру здійснено протягом півтора хвилин. Нуньєс каже, що "велике пограбування", яке сталося 19 жовтня в центрі французької столиці тривало 7 хвилин. Він також підтвердив, що "особи проникли ззовні, використовуючи підйомник". За його словами, вони викрали "ювелірні вироби неоціненної вартості".

За словами колишнього начальника паризької поліції, це була "очевидно команда, яка добре розроблена". Він однак, що скло на вікнах було розрізане спеціальним обладнанням.  

Французький телеканал BMFTV опублікував перші відеокадри пограбування паризького музею Лувр. На записі видно чоловіка в жовтому жилеті, який за допомогою кутової шліфувальної машини розбиває вітрину, тоді як у залі перебувають відвідувачі.

За попередньою інформацією, у пограбуванні брали участь четверо осіб: двоє були в жовтих жилетах і, ймовірно, маскувалися під працівників музею, ще двоє керували скутерами, на яких зловмисники втекли з місця події.

Колишній відомий кухар Сан-Франциско пограбував три банки за один день15.09.25, 18:13 • 4894 перегляди

Павло Зінченко

Новини СвітуПублікації
Золото
Шлюб
The New York Times
Лувр
Емманюель Макрон
Париж
Франція