Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину

Під час зухвалого рейду в неділю злодії викрали з музею Лувр у Парижі вісім ювелірних виробів, які, за словами посадовців, мають "незліченну" цінність. Головною ціллю зловмисників була галерея Аполлона, де зберігається історична колекція коронних коштовностей Франції, пише УНН з посиланням на The New York Times.

Що вкрали у Луврі

Злодії також намагалися викрасти корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III, на якій зображено вісім золотих орлів. Також вона містить 1354 діаманти, 1136 діамантів огранювання "троянда" та 56 смарагдів. Втім, завдяки зусиллям охорони, цієї крадіжки вдалося уникнути.

Корона імператриці Євгенії була виставлена разом з кількома іншими її речами, такими як ця тіара, яка містить 212 перлин, 1998 діамантів та 992 діаманти огранювання "троянда". Інші предмети в Луврі, що належали імператриці, - це діамантові брошки. Також є корона, намисто та сережки, прикрашені великими синіми каменями серед діамантів.

У Луврі повідомляють, що невідомо, хто замовив або створив серію сапфірових виробів, які зберігаються в галереї. Ці вироби датуються початком 19 століття і їх носили, серед інших, королева Гортензія, дружина Луї Бонапарта, та королева Марія-Амелі, дружина Луї Філіпа I.

Набір включає цю тіару з 24 цейлонськими сапфірами та 1083 діамантами, а також намисто з вісьмома сапфірами, оточеними діамантами у вишуканих золотих оправах, та пару сапфірових сережок.

Під час пограбування було викрадено лише одну із сережок, повідомило міністерство культури Франції у прес-релізі. Набір також спочатку включав три брошки, гребінець та два браслети, і є "цінним свідченням паризьких ювелірних виробів", йдеться на вебсайті Лувру.

Це намисто зі смарагдами та діамантами потрапило до колекції Лувру лише у 2004 році. Спочатку його Наполеон подарував своїй другій дружині Марії Луїзі на честь їх весілля у 1810 році. Намисто містить 32 смарагди, перлинної та ромбоподібної форми, а також 1138 діамантів.

У Луврі стверджують, що Наполеон замовив два набори розкішних ювелірних виробів, щоб відсвяткувати одруження, включаючи ще один набір з опалом та діамантами. Набір Лувру також включає пару сережок зі смарагдами та діамантами, які злодії також вкрали.

Зухвале пограбування у Мексиці: зловмисники поцупили 33 тонни золотого та срібного концентрату

Макрон: це напад на спадщину

Президент Франції Еммануель Макрон уперше висловився щодо гучного "пограбування року" в Луврі. Він запевнив, що викрадені цінності обов’язково знайдуть, а винних у злочині покарають.

Крадіжка, скоєна в Луврі - це напад на спадщину, яку ми цінуємо, бо це наша історія. Ми знайдемо викрадені вироби, і винні будуть притягнуті до відповідальності - йдеться у дописі.

За словами президента, наразі ведеться розслідування під керівництвом прокуратури Парижу. Робиться все необхідне, щоб повернути викрадене та покарати зловмисників.

Проєкт "Новий Ренесанс Лувру", який ми розпочали в січні, передбачає посилену безпеку. Він забезпечить збереження та захист того, що становить нашу пам’ять і нашу культуру - додав Макрон.

Як грабували Лувр

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що "велике пограбування" Лувру здійснено протягом півтора хвилин. Нуньєс каже, що "велике пограбування", яке сталося 19 жовтня в центрі французької столиці тривало 7 хвилин. Він також підтвердив, що "особи проникли ззовні, використовуючи підйомник". За його словами, вони викрали "ювелірні вироби неоціненної вартості".

За словами колишнього начальника паризької поліції, це була "очевидно команда, яка добре розроблена". Він однак, що скло на вікнах було розрізане спеціальним обладнанням.

Французький телеканал BMFTV опублікував перші відеокадри пограбування паризького музею Лувр. На записі видно чоловіка в жовтому жилеті, який за допомогою кутової шліфувальної машини розбиває вітрину, тоді як у залі перебувають відвідувачі.

За попередньою інформацією, у пограбуванні брали участь четверо осіб: двоє були в жовтих жилетах і, ймовірно, маскувалися під працівників музею, ще двоє керували скутерами, на яких зловмисники втекли з місця події.

Колишній відомий кухар Сан-Франциско пограбував три банки за один день