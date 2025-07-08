Зухвале пограбування у Мексиці: зловмисники поцупили 33 тонни золотого та срібного концентрату

У Мексиці пограбували вантажівку, що перевозила 33 тонни золотого та срібного концентрату компанії Grupo Minero Bacis. Викрадений вантаж оцінили у мільйони доларів, а сам напад тривав півтори години, повідомляє УНН із посиланням на El Economista.

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Зазначається, що озброєні злочинці заблокували транспорт двома автомобілями, взяли водія та охорону в заручники на півтори години, після чого викрали трейлер із дорогоцінним вантажем, що прямував до порту Мансанільйо.

Після звільнення постраждалі повідомили про інцидент до Національної гвардії на контрольно-пропускному пункті Чапала, де було підтверджено, що особовий склад не постраждав - йдеться у статті.

Вказується, що попри те, що саму вантажівку згодом знайшли, прикріплений до неї трейлер безслідно зник. Нині про місцезнаходження вантажу немає жодної інформації.

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