Найбільше пограбування ювелірних виробів в історії США: 7 каліфорнійців звинувачують у крадіжці дорогоцінностей
Київ • УНН
Сім чоловіків віком від 30 до 60 років вкрали ювелірні вироби на 100 мільйонів доларів з вантажівки Brinks. Злодії стежили за вантажівкою та викрали 24 мішки з коштовностями.
Семеро чоловіків віком від 30 до 60 років, прямо перед охороною вкрали десятки сумок, наповнених дорогоцінностями на суму 100 мільйонів доларів.
Передає УНН із посиланням на ВВС.
Деталі
Сімом каліфорнійцям висунуто звинувачення у зв'язку з тим, що федеральні прокурори США назвали у вівторок найбільшим пограбуванням ювелірних виробів в історії Сполучених Штатів.
Пограбування залишалося загадкою в Каліфорнії протягом майже трьох років після того, як вантажівка компанії Brinks, що перевозила ювелірні вироби, була пограбована на віддаленій зупинці, коли один водій спав у салоні, а інший обідав.
Ніби у бойовику - як саме 7 фігурантів вкрали 100 млн доларів
Слідство з'ясувало, як злодії здійснили зухвале пограбування у 2022 році на півдні від Сан-Франциско, вкравши дорогоцінне каміння та розкішні годинники з автомобіля.
Зазначається, що підозрювані простежили за вантажівкою, коли вона виїжджала з ювелірної виставки поблизу Сан-Франциско з 73 мішками. Згідно з судовими документами, коли вантажівка стояла на зупинці в Лебеку, штат Каліфорнія, - це було наступного ранку, після початку "спецоперації", фігурантам справи вдалося вкрасти 24 мішки.
Пограбування було виявлено, коли водій повернувся до автомобіля та побачив, що зовнішній замок відсутній.
Втім у цьому ж обвинувальному висновку не зазначено, як злодії отримали доступ до вантажівки.
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Про кого іде мова у справі "найбільшого пограбування ювелірних виробів"
Наразі відомо наступне.
11 червня 7-м чоловікам було пред'явлено звинувачення за двома пунктами звинувачення:
- змова з метою вчинення крадіжки міждержавного та міжнародного вантажу;
- крадіжка міждержавного та міжнародного вантажу.
Обвинувачені були ідентифіковані як:
- Карлос Віктор Местанса Серкадо, 31 рік.
- Хасаель Паділья Ресто, 36 років.
- Пабло Рауль Луго Ларройг, 41 рік.
- Віктор Уго Валенсія Солорсано, 60 років.
- Хорхе Енріке Альбан, 33 роки.
- Хесон Нелон Пресілья Флорес, 42 роки.
- Едуардо Масіас Ібарра, 36 років.
П'ятьом чоловікам також було пред'явлено звинувачення за двома пунктами:
- змови з метою перешкоджання торгівлі шляхом пограбування;
- перешкоджання торгівлі шляхом пограбування.
Про це повідомляє прокуратура.
Очікується, що двоє з чоловіків постануть перед федеральним судом у вівторок.
Доповнення
Джеррі Кролл, адвокат, який представляє деяких ювелірів, чиї товари були викрадені, повідомив BBC, що він не знає, скільки коштовностей було вилучено.
Незрозуміло, чи мають підозрювані адвокатів, які б виступали від їхнього імені.
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