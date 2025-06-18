Найбільше пограбування ювелірних виробів в історії США: 7 каліфорнійців звинувачують у крадіжці дорогоцінностей

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Ексклюзив
11:40 • 210 перегляди
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Ексклюзив
09:18 • 14430 перегляди
Трамп втік від відповідальності: політолог про результати саміту G7 для України
08:06 • 49136 перегляди
Рада ухвалила в цілому закон про множинне громадянство
Ексклюзив
06:55 • 35918 перегляди
Як зберегти заощадження в умовах валютних коливань: поради економіста
18 червня, 03:00 • 54183 перегляди
18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок атаки рф
17 червня, 16:49 • 92632 перегляди
Україна засуджує візит високопосадовця ВООЗ до рф - Радуцький
17 червня, 10:46 • 215039 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 222596 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 199837 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 228806 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
6.6м/с
37%
750мм
Популярнi новини
У Бельгії дослідник знайшов маєток із винним погребом та "скарбами" XVIII століття18 червня, 01:41 • 25479 перегляди
G7 не опублікує спільну заяву щодо України через опір з боку США18 червня, 02:08 • 64043 перегляди
Зеленський скасував пресконференцію в Калгарі та повертається до Києва18 червня, 02:35 • 38654 перегляди
Російський удар по Києву: кількість жертв зросла до 2118 червня, 04:45 • 72250 перегляди
Реформі АРМА бути: Рада підтримала законопроєкт у другому читанні09:07 • 22413 перегляди
Публікації
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України17 червня, 15:35 • 126247 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 353922 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 397793 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 398019 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 467257 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Железняк Ярослав Іванович
Клименко Ігор Володимирович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Israel
Kyiv
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 78846 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 163964 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 137856 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 149690 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 209111 перегляди
Актуальне
Нью-Йорк таймс
Facebook
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Fox News Channel

Найбільше пограбування ювелірних виробів в історії США: 7 каліфорнійців звинувачують у крадіжці дорогоцінностей

Київ • УНН

 • 1080 перегляди

Сім чоловіків віком від 30 до 60 років вкрали ювелірні вироби на 100 мільйонів доларів з вантажівки Brinks. Злодії стежили за вантажівкою та викрали 24 мішки з коштовностями.

Найбільше пограбування ювелірних виробів в історії США: 7 каліфорнійців звинувачують у крадіжці дорогоцінностей

Семеро чоловіків віком від 30 до 60 років, прямо перед охороною вкрали десятки сумок, наповнених дорогоцінностями на суму 100 мільйонів доларів.

Передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Сімом каліфорнійцям висунуто звинувачення у зв'язку з тим, що федеральні прокурори США назвали у вівторок найбільшим пограбуванням ювелірних виробів в історії Сполучених Штатів. 

Пограбування залишалося загадкою в Каліфорнії протягом майже трьох років після того, як вантажівка компанії Brinks, що перевозила ювелірні вироби, була пограбована на віддаленій зупинці, коли один водій спав у салоні, а інший обідав.

Ніби у бойовику - як саме 7 фігурантів вкрали 100 млн доларів

Слідство з'ясувало, як злодії здійснили зухвале пограбування у 2022 році на півдні від Сан-Франциско, вкравши дорогоцінне каміння та розкішні годинники з автомобіля.

Зазначається, що підозрювані простежили за вантажівкою, коли вона виїжджала з ювелірної виставки поблизу Сан-Франциско з 73 мішками. Згідно з судовими документами, коли вантажівка стояла на зупинці в Лебеку, штат Каліфорнія, - це було наступного ранку, після початку "спецоперації", фігурантам справи вдалося вкрасти 24 мішки.

Пограбування було виявлено, коли водій повернувся до автомобіля та побачив, що зовнішній замок відсутній.

Втім у цьому ж обвинувальному висновку не зазначено, як злодії отримали доступ до вантажівки. 

Зухвале пограбування у центрі Парижа: з ювелірного магазину винесли прикрас на 10-15 млн євро02.08.23, 03:45 • 471065 переглядiв

Про кого іде мова у справі "найбільшого пограбування ювелірних виробів"

Наразі відомо наступне. 

11 червня 7-м чоловікам було пред'явлено звинувачення за двома пунктами звинувачення:

  • змова з метою вчинення крадіжки міждержавного та міжнародного вантажу;
    • крадіжка міждержавного та міжнародного вантажу.

      Обвинувачені були ідентифіковані як:

      1. Карлос Віктор Местанса Серкадо, 31 рік.
        1. Хасаель Паділья Ресто, 36 років.
          1. Пабло Рауль Луго Ларройг, 41 рік.
            1. Віктор Уго Валенсія Солорсано, 60 років.
              1. Хорхе Енріке Альбан, 33 роки.
                1. Хесон Нелон Пресілья Флорес, 42 роки.
                  1. Едуардо Масіас Ібарра, 36 років.

                    П'ятьом чоловікам також було пред'явлено звинувачення за двома пунктами:

                    • змови з метою перешкоджання торгівлі шляхом пограбування;
                      • перешкоджання торгівлі шляхом пограбування.

                        Про це повідомляє прокуратура.

                        Очікується, що двоє з чоловіків постануть перед федеральним судом у вівторок. 

                        Доповнення

                        Джеррі Кролл, адвокат, який представляє деяких ювелірів, чиї товари були викрадені, повідомив BBC, що він не знає, скільки коштовностей було вилучено.

                        Незрозуміло, чи мають підозрювані адвокатів, які б виступали від їхнього імені.

                        У Бельгії дослідник знайшов маєток із винним погребом та "скарбами" XVIII століття18.06.25, 04:41 • 25780 переглядiв

                        Ігор Тележніков

                        Ігор Тележніков

                        Новини Світу
                        Каліфорнія
                        Сан-Франциско
                        Сполучені Штати Америки
                        Tesla
                        $
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        .
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        S&P 500
                        $
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        ,
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        Brent Oil
                        $
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        .
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        Gold
                        $
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        ,
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        Gas TTF
                        $
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        .
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9