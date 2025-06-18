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Крупнейшее ограбление ювелирных изделий в истории США: 7 калифорнийцев обвиняют в краже драгоценностей

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Семь мужчин в возрасте от 30 до 60 лет украли ювелирные изделия на 100 миллионов долларов из грузовика Brinks. Воры следили за грузовиком и похитили 24 мешка с драгоценностями.

Крупнейшее ограбление ювелирных изделий в истории США: 7 калифорнийцев обвиняют в краже драгоценностей

Семеро мужчин в возрасте от 30 до 60 лет, прямо перед охраной украли десятки сумок, наполненных драгоценностями на сумму 100 миллионов долларов.

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Семи калифорнийцам предъявлены обвинения в связи с тем, что федеральные прокуроры США назвали во вторник крупнейшим ограблением ювелирных изделий в истории Соединенных Штатов.

Ограбление оставалось загадкой в Калифорнии в течение почти трех лет после того, как грузовик компании Brinks, перевозивший ювелирные изделия, был ограблен на отдаленной остановке, когда один водитель спал в салоне, а другой обедал.

Как в боевике - как именно 7 фигурантов украли 100 млн долларов

Следствие выяснило, как воры совершили дерзкое ограбление в 2022 году к югу от Сан-Франциско, украв драгоценные камни и роскошные часы из автомобиля.

Отмечается, что подозреваемые проследили за грузовиком, когда он выезжал с ювелирной выставки вблизи Сан-Франциско с 73 мешками. Согласно судебным документам, когда грузовик стоял на остановке в Лебеке, штат Калифорния, - это было на следующее утро, после начала "спецоперации", фигурантам дела удалось украсть 24 мешка.

Ограбление было обнаружено, когда водитель вернулся к автомобилю и увидел, что внешний замок отсутствует.

Впрочем в этом же обвинительном заключении не указано, как воры получили доступ к грузовику.

Дерзкое ограбление в центре Парижа: из ювелирного магазина вынесли украшений на 10-15 млн евро02.08.23, 03:45 • 471065 просмотров

О ком идет речь в деле "крупнейшего ограбления ювелирных изделий"

Сейчас известно следующее.

11 июня 7-ми мужчинам было предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения:

  • сговор с целью совершения кражи межгосударственного и международного груза;
    • кража межгосударственного и международного груза.

      Обвиняемые были идентифицированы как:

      1. Карлос Виктор Местанса Серкадо, 31 год.
        1. Хасаэль Падилья Ресто, 36 лет.
          1. Пабло Рауль Луго Ларройг, 41 год.
            1. Виктор Уго Валенсия Солорсано, 60 лет.
              1. Хорхе Энрике Альбан, 33 года.
                1. Хесон Нелон Пресилья Флорес, 42 года.
                  1. Эдуардо Масиас Ибарра, 36 лет.

                    Пяти мужчинам также было предъявлено обвинение по двум пунктам:

                    • сговора с целью воспрепятствования торговле путем ограбления;
                      • воспрепятствование торговле путем ограбления.

                        Об этом сообщает прокуратура.

                        Ожидается, что двое из мужчин предстанут перед федеральным судом во вторник.

                        Дополнение

                        Джерри Кролл, адвокат, представляющий некоторых ювелиров, чьи товары были похищены, сообщил BBC, что он не знает, сколько драгоценностей было изъято.

                        Непонятно, есть ли у подозреваемых адвокаты, которые бы выступали от их имени.

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                        Игорь Тележников

                        Игорь Тележников

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                        Gas TTF
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