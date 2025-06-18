В Бельгии исследователь нашел поместье с винным погребом и "сокровищами" XVIII века

Урбанистический исследователь Тристан нашел заброшенное поместье, которое, вероятно, принадлежало дворянской семье. В нем есть подвал с винным погребом и артефактами XVIII века. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание What’s the Jam.

Детали

Отмечается, что в особняке было много старых картин и семейных фотографий. Каждая комната была хорошо украшена, с вещами, одеждой, мебелью и документами, оставшимися после владельцев.

Все поместье было нетронутым, везде висели жуткие картины. Мы также нашли старые фотографии, а кухня была полна гнилых продуктов - цитирует издание исследователя.

По словам бельгийца, сложилось впечатление, что из этого дома просто вышли и не вернулись. Вещи стояли на месте, во всех комнатах были мебель и бытовые предметы. В одной из комнат нашли два портрета — на одном была изображена семья, а на другом маленькая девочка в платье.

Однако больше всего мужчину заинтересовал подвал, в котором был винный погреб, а также крест с именем Оскар и двумя датами — 2001-2002.

Мы были шокированы, найдя что-то подобное, но в то же время счастливы, что имели возможность исследовать такую локацию - рассказал Тристан о своей находке.

Владельцы этого дома были известной дворянской семьей, а некоторые предметы из особняка восходят к глубокой древности.

"Мы нашли старую монету с 1717 года и оружейный щит, принадлежавший самой семье. А когда зашли в гостиную, то почувствовали запах лаванды, который оставался там годами. Это была прекрасная капсула времени, свидетелем которой мы стали", - добавил исследователь.

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