У Бельгії дослідник знайшов маєток із винним погребом та "скарбами" XVIII століття

Урбаністичний дослідник Трістан знайшов покинутий маєток, який, ймовірно належав дворянській родині. В ньому є підвал з винним погребом та артефактами XVIII століття. Про це інформує УНН з посиланням на видання What’s the Jam.

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Зазначається, що в особняку було багато старих картин та сімейних фотографій. Кожна кімната була гарно оздоблена, з речами, одягом, меблями та документами, що залишилися після власників.

Весь маєток був недоторканим, скрізь висіли моторошні картини. Ми також знайшли старі фотографії, а кухня була повна гнилих продуктів - цитує видання дослідника.

За словами бельгійця, склалося враження, що з цього будинку просто вийшли і не повернулися. Речі стояли на місці, у всіх кімнатах були меблі та побутові предмети. В одній з кімнат знайшли два портрети — на одному була зображена сім'я, а на іншому маленька дівчинка у сукні.

Проте найбільше чоловіка зацікавив підвал, у якому був винний льох, а також хрест з іменем Оскар та двома датами — 2001−2002.

Ми були шоковані, знайшовши щось подібне, але водночас щасливі, що мали можливість дослідити таку локацію - розповів Трістан про свою знахідку.

Власники цього будинку були відомою шляхетською родиною, а деякі предмети з особняка сягають глибокої давнини.

"Ми знайшли стару монету з 1717 року та збройовий щит, що належав самій родині. А коли зайшли до вітальні, то відчули запах лаванди, який залишався там роками. Це була прекрасна капсула часу, свідком якої ми стали", - додав дослідник.

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