Forbes оценил, что после введения пошлин, состояние Трампа уменьшилось на $500 млн, достигнув $4,2 млрд. Наибольшие потери понесла Trump Media и коммерческая недвижимость.
Цена на золото выросла до исторического максимума из-за опасений по поводу тарифных планов Трампа. Инвесторы ищут убежище в активах на фоне возможной торговой войны.
Самолет Boeing 787, направлявшийся из Лос-Анджелеса в Шанхай, совершил неожиданный разворот над Тихим океаном. Причиной стал пилот, забывший паспорт, что привело к семичасовой задержке.
Администрация Трампа опубликовала список из 440 федеральных объектов для продажи, включая штаб ФБР. Через несколько часов список сократили до 320 объектов, убрав все здания в Вашингтоне.
Федеральный судья признал незаконными действия Управления персонала по массовым увольнениям федеральных работников. Судья постановил, что OPM не имеет полномочий увольнять сотрудников других агентств.
OpenAI объявила об открытии своего первого офиса в Германии, который будет расположен в Мюнхене. Компания планирует нанимать сотрудников по маркетингу, глобальным вопросам и коммуникациям, расширяя присутствие в ЕС.
На рейсе FJ871 из Сан-Франциско в Фиджи нетрезвая австралийка устроила скандал после ссоры с мужем. Женщина оскорбляла экипаж и пассажиров, бросалась стаканами, после чего ее успокоили скотчем и задержала полиция.
В ближайшее время на экраны выйдут пять ожидаемых фильмов разных жанров. Среди них биографические ленты о Робби Уильямсе и Бобе Дилане, хоррор "Вурдалак", триллер об Олимпиаде-1972 и драма о работниках ресторана.
Netflix и кинотеатры представят 5 новых фильмов разных жанров в январе 2025 года. Среди премьер - документальная лента о бессмертии, триллер об оборотне, криминальный экшн и драма о фермере.
Подборка психологических анимационных фильмов для семейного просмотра, раскрывающих важные жизненные темы. От истории о роботе на необитаемом острове до драмы об авиаконструкторе, каждый мультфильм несет глубокий смысл.
26-летний Сучир Баладжи, который недавно покинул OpenAI из-за беспокойства по поводу авторских прав, найден мертвым в своей квартире. Полиция подтвердила факт самоубийства, родственники были уведомлены.
Всемирно известный исполнитель на табла Закир Хусейн умер в возрасте 73 лет в Сан-Франциско. Выдающийся музыкант, который сотрудничал с The Beatles и другими звездами, ушел из жизни из-за проблем с легкими во время лечения болезни сердца.
Торнадо категории EF1 обрушился на север Калифорнии, вызвав травмирование 4 человек и повреждения автомобилей. Непогода также поразила другие штаты США, вызвав сильные снегопады и одну смерть в Небраске.
В Пьемонте Tesla врезалась в цементную стену и загорелась, трое старшеклассников погибли, один получил ожоги. Об аварии сообщил IPhone из автомобиля, полиция расследует скорость как возможную причину инцидента.
В Уэльсе задержали 46-летнего Дэниела Андреаса Сан-Диего, который 20 лет был в розыске ФБР за взрывы в Сан-Франциско. За информацию о нем предлагали $250 тысяч.
Один из сильнейших штормов за десятилетие обрушился на северо-запад США с ветром более 121 км/ч. Стихия оставила без света более 129 тысяч потребителей и вызвала масштабные разрушения.
Судья Соня Сотомайор может уйти в отставку, что позволит Байдену номинировать Харрис на её место. Демократы имеют большинство в Сенате до января, что даёт возможность утвердить кандидатуру.
Илон Маск заявил о планах запуска сервиса беспилотных такси Tesla в Калифорнии и Техасе в 2025 году. Компания уже тестирует эту службу с сотрудниками, но потребует одобрения регуляторов для коммерческого запуска.
Именно 5 октября 1962 года на экраны вышел первый фильм по книгам писателя Яна Флеминга о шпионе британской разведки, агенте 007 Джеймсе Бонде «Доктор Ноу», который положил начало культовой кинофраншизе.
Республиканцы критикуют Камалу Харрис за ее политические взгляды и прошлое. Трамп назвал ее 'радикальной, левой сумасшедшей', а его команда обвиняет в прикрытии 'умственного упадка Байдена'.
Первыми бортпроводниками были мужчины. Идея приобщить к этой работе женщин возникла в США в 1930 году чисто с прагматической точки зрения - женщины легче мужчин.
Суд в США приговорил к 30 годам заключения Дэвида ДеПейпа, который проник в дом бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и совершил нападение на ее мужа Пола.
Илья Суцкевер, соучредитель и главный научный сотрудник OpenAI, покинул компанию после почти 10 лет работы, а новым главным научным сотрудником стал Якуб Пачоцки.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил беспокойство по поводу поддержки Китаем оборонной промышленности России во время переговоров с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И в Пекине, подчеркнув напряженность, несмотря на усилия по стабилизации отношений между крупнейшими экономиками мира.
Президент США Джо Байден назвал "сумасшедшим сукиным сыном" президента россии владимира путина и раскритиковал Дональда Трампа за его реакцию на смерть оппозиционера алексея навального.
Чемпионат мира по футболу 2026 года будут принимать стадионы США, Мексики и Канады. А финал состоится на стадионе MetLife в Нью-Джерси.
Стартап Илона Маска Neuralink успешно имплантировал свой первый мозговой чип пациенту. Сейчас пациент хорошо выздоравливает и демонстрирует обнадеживающую мозговую активность.