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Техника

Владелец OnlyFans Радвинский получил $700 млн дивидендов до своей смерти - FT

Киев • УНН

 • 998 просмотра

Доход OnlyFans вырос до $1,6 млрд, а прибыль — до $715 млн. Владелец Леонид Радвинский получил более $700 млн дивидендов.

Владелец OnlyFans Радвинский получил $700 млн дивидендов до своей смерти - FT

OnlyFans выплатила своему владельцу более 700 миллионов долларов дивидендов до его смерти в начале этого года, согласно годовой отчетности британской стриминговой платформы, которая будет подана в Великобритании на этой неделе, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Результаты Fenix ​​International, которой принадлежит британская стриминговая платформа, используемая работниками секс-индустрии, показывают, что выручка выросла на одну десятую — до 1,6 миллиарда долларов за год к ноябрю 2025 года, а прибыль до налогообложения увеличилась на 5 процентов — до 715 миллионов долларов. В высокорентабельном бизнесе работает всего 47 сотрудников", — пишет издание.

Большая часть прибыли, указанной в отчетности за 2025 год, как сообщается, "была выплачена в виде дивидендов его владельцу, украинско-американскому предпринимателю Леониду Радвинскому, который умер от рака весной". Его смерть произошла до продажи 16-процентной доли в бизнесе частной инвестиционной компании Architect Capital из Сан-Франциско в апреле за 535 миллионов долларов, что оценило компанию в 3,2 миллиарда долларов.

Согласно отчетности компании, "Радвинскому было выплачено 535 миллионов долларов дивидендов в 2025 финансовом году по сравнению с 497 миллионами долларов годом ранее. Однако, согласно отчетности, с конца финансового года было выплачено еще 174 миллиона долларов несколькими траншами".

Некоторые консультанты с Уолл-стрит считали оценку при продаже низкой для столь прибыльной компании, что объяснялось нежеланием инвесторов участвовать в этом бизнесе, отмечает издание.

В 2025 году общее количество аккаунтов авторов на OnlyFans выросло на 9 процентов — до 5 миллионов, а количество аккаунтов фанатов по всему миру увеличилось на 16 процентов — до 437 миллионов.

Из 5 миллионов аккаунтов авторов 2,5 миллиона были классифицированы как "активные", поскольку использовались в финансовом году, завершившемся 30 ноября 2025 года, тогда как активных аккаунтов фанатов насчитывалось 132 миллиона.

В прошлом году авторам было выплачено около 6,2 млрд долларов США после того, как OnlyFans удержала свою 20-процентную долю их дохода. Общая сумма, выплаченная авторам, с момента создания платформы в 2016 году теперь составляет 30 млрд долларов США.

На сайте также представлены другие авторы, такие как актеры, музыканты и спортивные звезды, которые стремятся зарабатывать деньги непосредственно от поклонников, часто в обмен на принятие запросов на определенные типы контента.

Отчеты, которые будут поданы на этой неделе в британский регистрационный орган Companies House, подтверждают, что группой теперь управляет семейный траст во главе с Кэти Чудновской, вдовой Радвинского.

OnlyFans отмечает свое десятилетие: компания была основана в 2016 году британским предпринимателем Тимом Стокли и его отцом Гаем, а затем продана в 2018 году Радвинскому. Она по-прежнему базируется в Великобритании.

Кейли Блэр, главный исполнительный директор OnlyFans, сказала: "За 10 лет с момента запуска платформы в 2016 году OnlyFans выплатила более 30 миллиардов долларов авторам по всему миру, включая более 1 миллиона долларов каждому из более чем 5000 авторов. Как британский бизнес, мы также внесли значительный вклад в экономику Великобритании, выплатив более 600 миллионов фунтов стерлингов корпоративных налогов с 2016 года по сегодняшний день".

Крупнейшим рынком группы являются США, где она получила 965 миллионов долларов дохода за последний финансовый год. Великобритания и Европа обеспечили 347 миллионов долларов, а остальные страны мира — 241 миллион долларов.

OnlyFans оценили более чем в 3 миллиарда долларов после смерти владельца17.04.26, 11:12 • 4025 просмотров

Юлия Шрамко

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