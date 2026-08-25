Власник OnlyFans Радвінський отримав $700 млн дивідендів до своєї смерті - FT

OnlyFans виплатила понад 700 мільйонів доларів дивідендів своєму власнику до його смерті на початку цього року, згідно з річною звітністю британської стрімінгової платформи, яка буде подана у Великій Британії цього тижня, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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"Результати Fenix ​​International, яка володіє британською стрімінговою платформою, що використовується працівниками секс-індустрії, показують, що дохід зріс на одну десяту до 1,6 мільярда доларів за рік до листопада 2025 року, а прибуток до оподаткування зріс на 5 відсотків до 715 мільйонів доларів. Бізнес, який є високопродуктивним, має лише 47 співробітників", пише видання.

Більшість прибутку у звітності за 2025 рік, як повідомляється, "пішла у вигляді дивідендів його власнику, українсько-американському підприємцю Леоніду Радвінському, який помер від раку навесні". Його смерть передувала продажу 16-відсоткової частки бізнесу приватній інвестиційній компанії Architect Capital із Сан-Франциско у квітні за 535 мільйонів доларів, що дало компанії оцінку в 3,2 мільярда доларів.

Згідно зі звітністю компанії, "Радвінському було виплачено 535 мільйонів доларів дивідендів у 2025 фінансовому році, порівняно з 497 мільйонами доларів роком раніше. Однак, згідно зі звітністю, з кінця фінансового року було виплачено ще 174 мільйони доларів кількома траншами".

Деякі консультанти з Волл-стріт вважали оцінку продажу низькою для такої прибуткової компанії, що пояснювалося небажанням інвесторів брати участь у бізнесі, зазначає видання.

У 2025 році загальна кількість акаунтів творців на OnlyFans зросла на 9 відсотків до 5 мільйонів, а кількість акаунтів фанатів у світі зросла на 16 відсотків до 437 мільйонів.

З 5 мільйонів акаунтів творців 2,5 мільйона були класифіковані як "активні", оскільки використовувалися у фінансовому році до 30 листопада 2025 року, тоді як активних акаунтів фанатів було 132 мільйони.

Минулого року творцям було виплачено близько 6,2 млрд доларів США після того, як OnlyFans забрав свою 20-відсоткову частку від їхнього доходу. Загальна сума, виплачена творцям, зараз становить 30 млрд доларів США з моменту створення платформи у 2016 році.

На сайті також розміщені інші творці, такі як актори, музиканти та зірки спорту, які прагнуть заробляти гроші безпосередньо від шанувальників, часто в обмін на прийняття запитів на певні типи контенту.

Звіти, які будуть подані цього тижня до британського реєстраційного органу Companies House, підтверджують, що група тепер контролюється сімейним трастом на чолі з Кеті Чудновською, вдовою Радвінського.

OnlyFans відзначає свою десяту річницю, будучи заснованою у 2016 році британським підприємцем Тімом Стоклі та його батьком Гаєм, а потім проданою у 2018 році Радвінському. Вона залишається базованою у Великій Британії.

Кейлі Блер, головний виконавчий директор OnlyFans, сказала: "За 10 років з моменту запуску платформи у 2016 році, OnlyFans виплатила понад 30 мільярдів доларів творцям по всьому світу, включаючи понад 1 мільйон доларів більш ніж 5000 творцям. Як британський бізнес, ми також зробили значний внесок у економіку Великої Британії, сплативши понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів корпоративних податків з 2016 року по сьогодні".

Найбільшим ринком групи є США, де вона отримала 965 мільйонів доларів доходу за останній фінансовий рік. Велика Британія та Європа внесли 347 мільйонів доларів, а решта світу – 241 мільйон доларів.

OnlyFans оцінили у понад 3 мільярди доларів після смерті власника