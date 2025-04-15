У США нападника на чоловіка ексспікера Палати представників Пелосі засудили до 30 років в’язниці

Суд у США засудив до 30 років ув’язнення Девіда ДеПейпа, який проник у будинок колишнього спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у Сан-Франциско і скоїв напад на її чоловіка Пола.