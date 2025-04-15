Сан-Франциско

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 1086 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 4414 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29293 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160038 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138407 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141443 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136042 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135933 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196685 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77714 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Трамп втратив $500 млн статків після власноруч запроваджених мит - Forbes

Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.

Новини Світу • 8 квітня, 15:17 • 13116 перегляди

Тарифні війни Трампа підштовхнули золото до рекордного максимуму

Ціна на золото зросла до історичного максимуму через побоювання щодо тарифних планів Трампа. Інвестори шукають прихисток в активах на тлі можливої торговельної війни.

Новини Світу • 31 березня, 07:21 • 28483 перегляди

Незручний момент: Boeing із 257 пасажирами на борту раптово розвернувся під час рейсу з дивовижної причини

Літак Boeing 787, що прямував з Лос-Анджелеса в Шанхай, здійснив несподіваний розворот над Тихим океаном. Причиною став пілот, який забув паспорт, що призвело до семигодинної затримки.

Новини Світу • 25 березня, 14:18 • 20580 перегляди

Адміністрація Трампа помістила штаб-квартиру ФБР у перелік під потенційний продаж, але раптово змінила список

Адміністрація Трампа опублікувала список з 440 федеральних об'єктів для продажу, включаючи штаб ФБР. Через кілька годин список скоротили до 320 об'єктів, прибравши всі будівлі у Вашингтоні.

Новини Світу • 5 березня, 09:44 • 16913 перегляди

Американський суддя визнав незаконними масові звільнення федеральних працівників адміністрацією Трампа

Федеральний суддя визнав незаконними дії Управління персоналу щодо масових звільнень федеральних працівників. Суддя постановив, що OPM не має повноважень звільняти співробітників інших агентств.

Новини Світу • 28 лютого, 07:42 • 24810 перегляди

OpenAI планує відкрити офіс у Німеччині: що відомо

OpenAI оголосила про відкриття свого першого офісу в Німеччині, який буде розташований у Мюнхені. Компанія планує наймати співробітників з маркетингу, глобальних питань і комунікацій, розширюючи присутність у ЄС.

Новини Світу • 8 лютого, 18:56 • 34260 перегляди

На рейсі Fiji Airways пасажирці довелося заклеїти рот скотчем через агресивну поведінку

На рейсі FJ871 з Сан-Франциско до Фіджі нетвереза австралійка влаштувала скандал після сварки з чоловіком. Жінка ображала екіпаж та пасажирів, кидалася склянками, після чого її заспокоїли скотчем та затримала поліція.

Новини Світу • 25 січня, 17:53 • 40043 перегляди

5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити найближчим часом: що подивитись

Найближчим часом на екрани вийдуть п'ять очікуваних фільмів різних жанрів. Серед них біографічні стрічки про Роббі Вільямса та Боба Ділана, горор "Вовкулака", трилер про Олімпіаду-1972 та драма про працівників ресторану.

Суспільство • 3 січня, 17:46 • 106081 перегляди

5 найочікуваніших фільмів січня 2025: від "Людини-вовка" до "Лігва злодіїв 2"

Netflix та кінотеатри представлять 5 нових фільмів різних жанрів у січні 2025 року. Серед прем'єр - документальна стрічка про безсмертя, трилер про перевертня, кримінальний екшн та драма про фермера.

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5 психологічних мультфільмів для всієї родини: що подивитись на вихідних

Добірка психологічних анімаційних фільмів для сімейного перегляду, що розкривають важливі життєві теми. Від історії про робота на безлюдному острові до драми про авіаконструктора, кожен мультфільм несе глибокий сенс.

Суспільство • 20 грудня, 17:42 • 105649 перегляди

Дослідника OpenAI знайшли мертвим у своїй квартирі у Сан-Франциско

26-річний Сучір Баладжі, який нещодавно залишив OpenAI через занепокоєння щодо авторських прав, знайдений мертвим у своїй квартирі. Поліція підтвердила факт самогубства, родичі були повідомлені.

Новини Світу • 16 грудня, 21:59 • 18851 перегляди

Помер індійський барабанщик Закір Хусейн, легенда індійського барабана "табла"

Всесвітньо відомий виконавець на табла Закір Хусейн помер у віці 73 років у Сан-Франциско. Видатний музикант, який співпрацював з The Beatles та іншими зірками, пішов з життя через проблеми з легенями під час лікування хвороби серця.

Культура • 16 грудня, 08:45 • 15181 перегляди

Торнадо обрушився на місто в Каліфорнії, а крижаний шторм охопив Середній Захід

Торнадо категорії EF1 обрушився на північ Каліфорнії, спричинивши травмування 4 осіб та пошкодження автомобілів. Негода також вразила інші штати США, спричинивши сильні снігопади та одну смерть у Небрасці.

Новини Світу • 16 грудня, 06:33 • 14189 перегляди

Троє старшокласників в Каліфорнії загинули внаслідок аварії Tesla, один травмувався

У П'ємонті Tesla врізалася в цементну стіну та загорілася, троє старшокласників загинули, один отримав опіки. Про аварію повідомив IPhone з автомобіля, поліція розслідує швидкість як можливу причину інциденту.

Новини Світу • 29 листопада, 07:44 • 14549 перегляди

Після 20 років переховування: у Британії спіймали злочинця з найрозшукуваніших ФБР

В Уельсі затримали 46-річного Деніеля Андреаса Сан-Дієго, який 20 років був у розшуку ФБР за вибухи у Сан-Франциско. За інформацію про нього пропонували $250 тисяч.

Новини Світу • 27 листопада, 02:10 • 18678 перегляди

"Бомбовий циклон" приніс сильні вітри та зливи на північ Каліфорнії та північний захід США

Один з найсильніших штормів за десятиліття обрушився на північний захід США з вітром понад 121 км/год. Стихія залишила без світла понад 129 тисяч споживачів та спричинила масштабні руйнування.

Новини Світу • 20 листопада, 07:32 • 15534 перегляди

Камала Гарріс може стати суддею Верховного суду США - ЗМІ

Суддя Соня Сотомайор може піти у відставку, що дозволить Байдену номінувати Гарріс на її місце. Демократи мають більшість у Сенаті до січня, що дає можливість затвердити кандидатуру.

Новини Світу • 9 листопада, 18:34 • 24797 перегляди

Tesla тестує службу роботаксі: Маск пообіцяв її запуск наступного року

Ілон Маск заявив про плани запуску сервісу безпілотних таксі Tesla в Каліфорнії та Техасі у 2025 році. Компанія вже тестує цю службу зі співробітниками, але потребуватиме схвалення регуляторів для комерційного запуску.

Економіка • 24 жовтня, 10:24 • 17726 перегляди

5 жовтня: Міжнародний день Джеймса Бонда, Всесвітній день вчителя

Саме 5 жовтня 1962 року на екрани вийшов перший фільм за книгами письменника Яна Флемінга про шпигуна британської розвідки, агента 007 Джеймса Бонда «Доктор Ноу», який поклав початок культовій кінофраншизі.

УНН Lite • 5 жовтня, 03:07 • 115835 перегляди

Команда Трампа почала атакувати Камалу Гарріс: "хапаються за кожну соломинку" - Politico

Республіканці критикують Камалу Гарріс за її політичні погляди та минуле. Трамп назвав її "радикальною, лівою божевільною", а його команда звинувачує у прикритті 'розумового занепаду Байдена'.

Новини Світу • 26 липня, 12:14 • 18900 перегляди

12 липня: Всесвітній день бортпровідника, День шашлику

Першими бортпровідниками були чоловіки. Ідея долучити до цієї роботи жінок виникла у США в 1930 році суто з прагматичної точки зору – жінки легше за чоловіків.

УНН Lite • 12 липня, 03:07 • 102858 перегляди

У США нападника на чоловіка ексспікера Палати представників Пелосі засудили до 30 років в’язниці

Суд у США засудив до 30 років ув’язнення Девіда ДеПейпа, який проник у будинок колишнього спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у Сан-Франциско і скоїв напад на її чоловіка Пола.

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"Головний майстер" зі штучного інтелекту OpenAI Суцкевер залишає компанію

Ілля Суцкевер, співзасновник і головний науковий співробітник OpenAI, покинув компанію після майже 10 років роботи, а новим головним науковим співробітником став Якуб Пачоцкі.

Новини Світу • 15 травня, 12:43 • 16261 перегляди

Блінкен у Пекіні зустрівся з Сі Цзіньпіном, висловив занепокоєння США щодо підтримки Китаєм росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння з приводу підтримки Китаєм оборонної промисловості росії під час переговорів з високопоставленим китайським дипломатом Ван І в Пекіні, підкресливши напруженість, незважаючи на зусилля щодо стабілізації відносин між найбільшими економіками світу.

Економіка • 26 квітня, 10:06 • 24771 перегляди

Байден назвав путіна "божевільним сучим сином" і розкритикував Трампа через навального

Президент США Джо Байден назвав "божевільним сучим сином" президента росії володимира путіна і розкритикував Дональда Трампа за його реакцію на смерть опозиціонера олексія навального.

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Стадіон MetLife у Нью-Джерсі прийме фінал Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Чемпіонат світу з футболу 2026 року прийматимуть стадіони США, Мексіки та Канади. А фінал відбудеться на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі.

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Стартап Ілона Маска Neuralink успішно імплантував свій перший мозковий чіп пацієнту. Наразі пацієнт добре одужує і демонструє обнадійливу мозкову активність.

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