Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.
Ціна на золото зросла до історичного максимуму через побоювання щодо тарифних планів Трампа. Інвестори шукають прихисток в активах на тлі можливої торговельної війни.
Літак Boeing 787, що прямував з Лос-Анджелеса в Шанхай, здійснив несподіваний розворот над Тихим океаном. Причиною став пілот, який забув паспорт, що призвело до семигодинної затримки.
Адміністрація Трампа опублікувала список з 440 федеральних об'єктів для продажу, включаючи штаб ФБР. Через кілька годин список скоротили до 320 об'єктів, прибравши всі будівлі у Вашингтоні.
Федеральний суддя визнав незаконними дії Управління персоналу щодо масових звільнень федеральних працівників. Суддя постановив, що OPM не має повноважень звільняти співробітників інших агентств.
OpenAI оголосила про відкриття свого першого офісу в Німеччині, який буде розташований у Мюнхені. Компанія планує наймати співробітників з маркетингу, глобальних питань і комунікацій, розширюючи присутність у ЄС.
На рейсі FJ871 з Сан-Франциско до Фіджі нетвереза австралійка влаштувала скандал після сварки з чоловіком. Жінка ображала екіпаж та пасажирів, кидалася склянками, після чого її заспокоїли скотчем та затримала поліція.
Найближчим часом на екрани вийдуть п'ять очікуваних фільмів різних жанрів. Серед них біографічні стрічки про Роббі Вільямса та Боба Ділана, горор "Вовкулака", трилер про Олімпіаду-1972 та драма про працівників ресторану.
Netflix та кінотеатри представлять 5 нових фільмів різних жанрів у січні 2025 року. Серед прем'єр - документальна стрічка про безсмертя, трилер про перевертня, кримінальний екшн та драма про фермера.
Добірка психологічних анімаційних фільмів для сімейного перегляду, що розкривають важливі життєві теми. Від історії про робота на безлюдному острові до драми про авіаконструктора, кожен мультфільм несе глибокий сенс.
26-річний Сучір Баладжі, який нещодавно залишив OpenAI через занепокоєння щодо авторських прав, знайдений мертвим у своїй квартирі. Поліція підтвердила факт самогубства, родичі були повідомлені.
Всесвітньо відомий виконавець на табла Закір Хусейн помер у віці 73 років у Сан-Франциско. Видатний музикант, який співпрацював з The Beatles та іншими зірками, пішов з життя через проблеми з легенями під час лікування хвороби серця.
Торнадо категорії EF1 обрушився на північ Каліфорнії, спричинивши травмування 4 осіб та пошкодження автомобілів. Негода також вразила інші штати США, спричинивши сильні снігопади та одну смерть у Небрасці.
У П'ємонті Tesla врізалася в цементну стіну та загорілася, троє старшокласників загинули, один отримав опіки. Про аварію повідомив IPhone з автомобіля, поліція розслідує швидкість як можливу причину інциденту.
В Уельсі затримали 46-річного Деніеля Андреаса Сан-Дієго, який 20 років був у розшуку ФБР за вибухи у Сан-Франциско. За інформацію про нього пропонували $250 тисяч.
Один з найсильніших штормів за десятиліття обрушився на північний захід США з вітром понад 121 км/год. Стихія залишила без світла понад 129 тисяч споживачів та спричинила масштабні руйнування.
Суддя Соня Сотомайор може піти у відставку, що дозволить Байдену номінувати Гарріс на її місце. Демократи мають більшість у Сенаті до січня, що дає можливість затвердити кандидатуру.
Ілон Маск заявив про плани запуску сервісу безпілотних таксі Tesla в Каліфорнії та Техасі у 2025 році. Компанія вже тестує цю службу зі співробітниками, але потребуватиме схвалення регуляторів для комерційного запуску.
Саме 5 жовтня 1962 року на екрани вийшов перший фільм за книгами письменника Яна Флемінга про шпигуна британської розвідки, агента 007 Джеймса Бонда «Доктор Ноу», який поклав початок культовій кінофраншизі.
Республіканці критикують Камалу Гарріс за її політичні погляди та минуле. Трамп назвав її "радикальною, лівою божевільною", а його команда звинувачує у прикритті 'розумового занепаду Байдена'.
Першими бортпровідниками були чоловіки. Ідея долучити до цієї роботи жінок виникла у США в 1930 році суто з прагматичної точки зору – жінки легше за чоловіків.
Суд у США засудив до 30 років ув’язнення Девіда ДеПейпа, який проник у будинок колишнього спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у Сан-Франциско і скоїв напад на її чоловіка Пола.
Ілля Суцкевер, співзасновник і головний науковий співробітник OpenAI, покинув компанію після майже 10 років роботи, а новим головним науковим співробітником став Якуб Пачоцкі.
Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння з приводу підтримки Китаєм оборонної промисловості росії під час переговорів з високопоставленим китайським дипломатом Ван І в Пекіні, підкресливши напруженість, незважаючи на зусилля щодо стабілізації відносин між найбільшими економіками світу.
Президент США Джо Байден назвав "божевільним сучим сином" президента росії володимира путіна і розкритикував Дональда Трампа за його реакцію на смерть опозиціонера олексія навального.
Чемпіонат світу з футболу 2026 року прийматимуть стадіони США, Мексіки та Канади. А фінал відбудеться на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі.
Стартап Ілона Маска Neuralink успішно імплантував свій перший мозковий чіп пацієнту. Наразі пацієнт добре одужує і демонструє обнадійливу мозкову активність.