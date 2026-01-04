$42.170.00
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04
У п'яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОП
2 січня, 11:39
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП
2 січня, 09:17
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
Рекордні припливи та зливи затопили Північну Каліфорнію: мешканці опинилися в пастці

Київ • УНН

Північна Каліфорнія зіткнулася з масштабними повенями через сильні дощі та найпотужніші за два десятиліття припливи. Стихія паралізувала рух, затопила житлові квартали та спричинила евакуацію людей з автомобілів.

Рекордні припливи та зливи затопили Північну Каліфорнію: мешканці опинилися в пастці
Фото: AP

Сильні дощі в поєднанні з найпотужнішими за останні два десятиліття припливами спричинили масштабні повені в Північній Каліфорнії у США. У суботу стихія паралізувала рух на дорогах, затопила житлові квартали та змусила рятувальників евакуювати людей із напівзатоплених автомобілів. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Найскладніша ситуація зафіксована в окрузі Марін. На 24-кілометровій ділянці між Саусаліто та Сан-Рафаелем рівень води на автошляхах сягнув 1,2 метра.

Через раптові повені в Афганістані загинуло щонайменше 17 людей01.01.26, 19:11 • 4390 переглядiв

За словами сержанта шерифа Майкла Доббінса, одночасне випадіння місячної норми опадів та пік "Королівських припливів" створили критичні умови для миттєвого затоплення вулиць.

Наслідки та реакція влади

Попри значні матеріальні збитки, повідомлень про загиблих чи постраждалих наразі немає. У деяких районах поблизу Сан-Франциско мешканці змушені пересуватися вулицями на каяках або вбрід, оскільки вода подекуди сягає колін.

Фото: AP
Фото: AP

Місцева влада закликала громадян залишатися вдома до повного спаду рівня води. Національна метеорологічна служба продовжила термін дії попередження про небезпеку повеней до 14:00 неділі.

Довідково

"Королівські припливи" - це явище виникає, коли Сонце, Місяць і Земля вишиковуються в одну лінію, а Місяць перебуває на найкоротшій відстані від нашої планети. У такій конфігурації гравітаційне тяжіння стає максимально сильним, що спричиняє екстремально високі рівні води в океані. 

Загроза катастрофічних повеней та зсувів: Каліфорнія готується до нових штормів25.12.25, 21:41 • 4423 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Нерухомість
Ассошіейтед Прес
Сан-Франциско
Сполучені Штати Америки