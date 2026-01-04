Рекордні припливи та зливи затопили Північну Каліфорнію: мешканці опинилися в пастці
Київ • УНН
Північна Каліфорнія зіткнулася з масштабними повенями через сильні дощі та найпотужніші за два десятиліття припливи. Стихія паралізувала рух, затопила житлові квартали та спричинила евакуацію людей з автомобілів.
Сильні дощі в поєднанні з найпотужнішими за останні два десятиліття припливами спричинили масштабні повені в Північній Каліфорнії у США. У суботу стихія паралізувала рух на дорогах, затопила житлові квартали та змусила рятувальників евакуювати людей із напівзатоплених автомобілів. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Найскладніша ситуація зафіксована в окрузі Марін. На 24-кілометровій ділянці між Саусаліто та Сан-Рафаелем рівень води на автошляхах сягнув 1,2 метра.
За словами сержанта шерифа Майкла Доббінса, одночасне випадіння місячної норми опадів та пік "Королівських припливів" створили критичні умови для миттєвого затоплення вулиць.
Наслідки та реакція влади
Попри значні матеріальні збитки, повідомлень про загиблих чи постраждалих наразі немає. У деяких районах поблизу Сан-Франциско мешканці змушені пересуватися вулицями на каяках або вбрід, оскільки вода подекуди сягає колін.
Місцева влада закликала громадян залишатися вдома до повного спаду рівня води. Національна метеорологічна служба продовжила термін дії попередження про небезпеку повеней до 14:00 неділі.
Довідково
"Королівські припливи" - це явище виникає, коли Сонце, Місяць і Земля вишиковуються в одну лінію, а Місяць перебуває на найкоротшій відстані від нашої планети. У такій конфігурації гравітаційне тяжіння стає максимально сильним, що спричиняє екстремально високі рівні води в океані.
