Рекордные приливы и ливни затопили Северную Калифорнию: жители оказались в ловушке

19:16 • 8378 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 23669 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 29893 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 32164 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 51128 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 72808 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 65058 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 85185 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 47229 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 75258 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
США раскрыли детали захвата Николаса Мадуро: его готовят к суду в Нью-Йорке3 января, 14:23 • 6620 просмотра
Мадуро и его жену захватили в собственной спальне - CNN3 января, 14:54 • 9772 просмотра
Вице-президент Венесуэлы посетила Россию после заявления США о захвате Мадуро3 января, 15:13 • 11081 просмотра
россия требует от США освободить Николаса Мадуро и его жену3 января, 15:38 • 9486 просмотра
Трамп опубликовал фото Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima после задержанияPhoto3 января, 16:37 • 23173 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 66242 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 85122 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 98112 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 234596 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 165105 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино22:58 • 516 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 59080 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 68934 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 66839 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 165105 просмотра
Рекордные приливы и ливни затопили Северную Калифорнию: жители оказались в ловушке

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Северная Калифорния столкнулась с масштабными наводнениями из-за сильных дождей и самых мощных за два десятилетия приливов. Стихия парализовала движение, затопила жилые кварталы и стала причиной эвакуации людей из автомобилей.

Рекордные приливы и ливни затопили Северную Калифорнию: жители оказались в ловушке
Фото: AP

Сильные дожди в сочетании с мощнейшими за последние два десятилетия приливами вызвали масштабные наводнения в Северной Калифорнии в США. В субботу стихия парализовала движение на дорогах, затопила жилые кварталы и заставила спасателей эвакуировать людей из полузатопленных автомобилей. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Самая сложная ситуация зафиксирована в округе Марин. На 24-километровом участке между Саусалито и Сан-Рафаэлем уровень воды на автодорогах достиг 1,2 метра.

По словам сержанта шерифа Майкла Доббинса, одновременное выпадение месячной нормы осадков и пик "Королевских приливов" создали критические условия для мгновенного затопления улиц.

Последствия и реакция властей

Несмотря на значительный материальный ущерб, сообщений о погибших или пострадавших пока нет. В некоторых районах вблизи Сан-Франциско жители вынуждены передвигаться по улицам на каяках или вброд, поскольку вода кое-где достигает колен.

Фото: AP
Фото: AP

Местные власти призвали граждан оставаться дома до полного спада уровня воды. Национальная метеорологическая служба продлила срок действия предупреждения об опасности наводнений до 14:00 воскресенья.

Справочно

"Королевские приливы" - это явление возникает, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию, а Луна находится на кратчайшем расстоянии от нашей планеты. В такой конфигурации гравитационное притяжение становится максимально сильным, что вызывает экстремально высокие уровни воды в океане. 

Степан Гафтко

