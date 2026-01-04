Рекордные приливы и ливни затопили Северную Калифорнию: жители оказались в ловушке
Киев • УНН
Северная Калифорния столкнулась с масштабными наводнениями из-за сильных дождей и самых мощных за два десятилетия приливов. Стихия парализовала движение, затопила жилые кварталы и стала причиной эвакуации людей из автомобилей.
Сильные дожди в сочетании с мощнейшими за последние два десятилетия приливами вызвали масштабные наводнения в Северной Калифорнии в США. В субботу стихия парализовала движение на дорогах, затопила жилые кварталы и заставила спасателей эвакуировать людей из полузатопленных автомобилей. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Самая сложная ситуация зафиксирована в округе Марин. На 24-километровом участке между Саусалито и Сан-Рафаэлем уровень воды на автодорогах достиг 1,2 метра.
Из-за внезапных наводнений в Афганистане погибли по меньшей мере 17 человек01.01.26, 19:11 • 4390 просмотров
По словам сержанта шерифа Майкла Доббинса, одновременное выпадение месячной нормы осадков и пик "Королевских приливов" создали критические условия для мгновенного затопления улиц.
Последствия и реакция властей
Несмотря на значительный материальный ущерб, сообщений о погибших или пострадавших пока нет. В некоторых районах вблизи Сан-Франциско жители вынуждены передвигаться по улицам на каяках или вброд, поскольку вода кое-где достигает колен.
Местные власти призвали граждан оставаться дома до полного спада уровня воды. Национальная метеорологическая служба продлила срок действия предупреждения об опасности наводнений до 14:00 воскресенья.
Справочно
"Королевские приливы" - это явление возникает, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию, а Луна находится на кратчайшем расстоянии от нашей планеты. В такой конфигурации гравитационное притяжение становится максимально сильным, что вызывает экстремально высокие уровни воды в океане.
Угроза катастрофических наводнений и оползней: Калифорния готовится к новым штормам25.12.25, 21:41 • 4423 просмотра